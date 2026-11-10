SON DAKİKA | Brent petrol 90 doların altına geriledi

BRENT PETROLDE JEOPOLİTİK RİSK PRİMİ GERİLİYOR

Brent petrol, ekim ayının sonunda ulaştığı son altı ayın zirvesinden bu yana önemli ölçüde değer kaybetti. Küresel petrol göstergesi, vade değişimleri hesaba katılmadığında geçen hafta Nisan 2020'den bu yana en sert haftalık düşüşünü kaydetmişti.

Itochu Araştırma Enstitüsü Kıdemli Ekonomisti Takahiro Asaoka, ara seçim sonuçlarının Trump'ın İran'a yönelik geniş kapsamlı ve uzun süreli askeri operasyon seçeneklerini önemli ölçüde daralttığını belirtti. Asaoka'ya göre bu siyasi tablo, Trump'ın açıklamalarına da yansıyor.

Asaoka, Tahran ile anlaşmaya varılamaması durumunda Brent petrolün varil fiyatının 85 doların üzerinde kalabileceğini ifade etti. Bununla birlikte diplomatik çözüm ihtimalinin güçlenmesi, petrol fiyatlarına daha önce yansıyan jeopolitik risk priminin bir bölümünün geri çekilmesine neden oldu.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör