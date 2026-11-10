SON DAKİKA | Brent petrol 90 doların altına geriledi

Brent petrol fiyatları, ABD ile İran arasındaki gerilimin azalabileceğine yönelik beklentilerin etkisiyle düşüşe geçti. Ocak vadeli Brent petrolün varil fiyatı 90 doların altına geriledi.
ABD'de gerçekleştirilen ara seçimlerin ardından dokuzuncu ayına giren İran savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomatik çözüm umutları güç kazandı. Bu gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı, pazartesi günü yaklaşık yüzde 6 değer kaybetmesinin ardından 90 doların altına indi. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı da 85 doların altını gördü.
ABD'DE SİYASİ BASKI SAVAŞIN SONA ERMESİ BEKLENTİSİNİ ARTIRDI
ABD Kongresi'ndeki Demokratların, Trump yönetimini İran'la yaşanan çatışmayı bitirmeye yönlendirmek amacıyla 11 Aralık'taki hükümetin kapanması sürecini bir baskı aracı olarak kullanmayı değerlendirdiği belirtiliyor.
Ara seçim sonuçlarının savaşın kamuoyundaki desteğini kaybettiğini göstermesi, Trump'ın da çatışmayı sona erdirmeye yönelik adımlar atabileceği beklentisini güçlendirdi.
Trump, ABD ile İran arasındaki görüşmelerde arabuluculuk yapan Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından pazartesi günü gazetecilere açıklamalarda bulundu. İran'ın askeri açıdan etkisiz hale getirildiğini savunan Trump, yeni operasyonlara ihtiyaç duyulmayabileceği mesajını verdi.
BRENT PETROLDE JEOPOLİTİK RİSK PRİMİ GERİLİYOR
Brent petrol, ekim ayının sonunda ulaştığı son altı ayın zirvesinden bu yana önemli ölçüde değer kaybetti. Küresel petrol göstergesi, vade değişimleri hesaba katılmadığında geçen hafta Nisan 2020'den bu yana en sert haftalık düşüşünü kaydetmişti.
Itochu Araştırma Enstitüsü Kıdemli Ekonomisti Takahiro Asaoka, ara seçim sonuçlarının Trump'ın İran'a yönelik geniş kapsamlı ve uzun süreli askeri operasyon seçeneklerini önemli ölçüde daralttığını belirtti. Asaoka'ya göre bu siyasi tablo, Trump'ın açıklamalarına da yansıyor.
Asaoka, Tahran ile anlaşmaya varılamaması durumunda Brent petrolün varil fiyatının 85 doların üzerinde kalabileceğini ifade etti. Bununla birlikte diplomatik çözüm ihtimalinin güçlenmesi, petrol fiyatlarına daha önce yansıyan jeopolitik risk priminin bir bölümünün geri çekilmesine neden oldu.