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Giriş Tarihi: 6.3.2023 10:20 Son Güncelleme: 6.3.2023 10:53

SON DAKİKA: Burs ve öğrenim kredisi ödemeleri hesaplara yatıyor!

Son dakika haberi...Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Sevgili gençler, mart ayı GSB burs ve öğrenim kredisi ödemeleriniz hesaplarınıza yatırılmaya başlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak her koşulda yanınızda olmaya devam edeceğiz." dedi.

SON DAKİKA: Burs ve öğrenim kredisi ödemeleri hesaplara yatıyor!

Son dakika haberleri...Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu mart ayı GSB burs ve öğrenim kredisi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler, mart ayı GSB burs ve öğrenim kredisi ödemeleriniz hesaplarınıza yatırılmaya başlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak her koşulda yanınızda olmaya devam edeceğiz."

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SON DAKİKA: Burs ve öğrenim kredisi ödemeleri hesaplara yatıyor!
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