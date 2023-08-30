SON DAKİKA | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan memur zammı açıklaması: Yarın tamamlanacak

Sayıştay binasında saat 14.00'da başlayan ve 8 saat süren toplantıda, Kamu İşveren Heyeti ile yetkili sendikaların uzlaşmaya varamadığı maddeler kurulun oylamasına sunuldu. Son toplantısını 31 Ağustos'ta yapacak olan Hakem Kurulu'nun memur ve memur emeklilerine 2024 ve 2025 yılları için yapılacak zam oranlarıyla ilgili kararını açıklayacak.