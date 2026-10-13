SON DAKİKA! Cari işlemler hesabı 4,053 milyar dolar fazla verdi! TCMB’nin raporunda dikkat çeken veriler

PORTFÖY YATIRIMLARINDA 1 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE NET ÇIKIŞ

Ağustos ayında portföy yatırımları 1 milyar 34 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti.

Yurt dışı yerleşikler, hisse senedi ve yatırım fonu piyasasında 1 milyar 50 milyon dolar, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) piyasasında ise 77 milyon dolar net alış yaptı.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarında diğer sektörlerin ihraçlarında 34 milyon dolar net alış görülürken bankalar ve Genel Hükümet ihraçlarında sırasıyla 122 milyon dolar ve 201 milyon dolar net satış gerçekleşti.

YURT DIŞI KREDİ KULLANIMI VE REZERVLER

Ağustos ayında yurt dışından kredi kullanımlarında bankalar 2 milyar 186 milyon dolar, diğer sektörler ise 1 milyar 230 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi. Genel Hükümet ise 82 milyon dolar net geri ödeme yaptı.

Diğer yatırımlar kapsamında yurt dışı bankaların Türkiye'deki mevduatları, Türk lirası cinsinden 872 milyon dolarlık net azalış ve yabancı para cinsinden 889 milyon dolarlık net artış kaydetti. Böylece toplamda 17 milyon dolarlık net artış gerçekleşti.

TCMB raporunda ayrıca resmî rezervlerde ağustos ayında 7 milyar 138 milyon dolarlık net artış olduğu bildirildi.

Yıllıklandırılmış cari açığın finansmanında net portföy yatırımları 5,5 milyar dolar, krediler 47,1 milyar dolar ve ticari krediler 0,5 milyar dolar katkı sağladı. Finansal türevler 4,8 milyar dolar, net doğrudan yatırımlar 0,9 milyar dolar ve net efektif ve mevduatlar 17,7 milyar dolar negatif yönlü etki gösterdi. Merkez Bankasının döviz cinsinden net rezerv azalışı ise 30,1 milyar dolar olarak kaydedildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör