SON DAKİKA | Cevdet Yılmaz açıkladı: Enflasyonla mücadelede sosyal konut hamlesi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ne ilişkin görüşmeler başladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin sunumunu gerçekleştiriyor.

Ekonomiye ilişkin yeni hedeflerini sıralayan Yılmaz "Deprem harcamaları hariç kamu harcamalarının kontrol altında tutulması ve bütçe açığının kademeli olarak azaltılması yoluyla ekonomimizin dayanıklılığını daha da artırmayı amaçlıyoruz" dedi.

Cevdet Yılmaz, sosyal ve kiralık konut projelerine işaret ederek "Sosyal konut ve kiralık sosyal konut projeleriyle konut arzını artırmayı, barınma imkânlarını geliştirmeyi ve arz yönlü politikalar aracılığıyla enflasyonla mücadeleyi desteklemeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör