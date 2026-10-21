Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA | Cevdet Yılmaz açıkladı: Enflasyonla mücadelede sosyal konut hamlesi
Giriş Tarihi: 21.10.2026 15:14 Son Güncelleme: 21.10.2026 15:25

SON DAKİKA | Cevdet Yılmaz açıkladı: Enflasyonla mücadelede sosyal konut hamlesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal ve kiralık konut projelerine işaret ederek "Sosyal konut ve kiralık sosyal konut projeleriyle konut arzını artırmayı, barınma imkânlarını geliştirmeyi ve arz yönlü politikalar aracılığıyla enflasyonla mücadeleyi desteklemeyi hedefliyoruz" dedi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA | Cevdet Yılmaz açıkladı: Enflasyonla mücadelede sosyal konut hamlesi
  • ABONE OL

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ne ilişkin görüşmeler başladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin sunumunu gerçekleştiriyor.

Ekonomiye ilişkin yeni hedeflerini sıralayan Yılmaz "Deprem harcamaları hariç kamu harcamalarının kontrol altında tutulması ve bütçe açığının kademeli olarak azaltılması yoluyla ekonomimizin dayanıklılığını daha da artırmayı amaçlıyoruz" dedi.

Cevdet Yılmaz, sosyal ve kiralık konut projelerine işaret ederek "Sosyal konut ve kiralık sosyal konut projeleriyle konut arzını artırmayı, barınma imkânlarını geliştirmeyi ve arz yönlü politikalar aracılığıyla enflasyonla mücadeleyi desteklemeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

AYRINTILAR GELİYOR...

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#CEVDET YILMAZ #ENFLASYON
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Cevdet Yılmaz açıkladı: Enflasyonla mücadelede sosyal konut hamlesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA