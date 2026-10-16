SON DAKİKA! Cevdet Yılmaz: Bütçemiz kalıcı refaha odaklı

Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

"2027 yılı bütçemiz, zorlu bölgesel ve küresel koşullar karşısında, ekonomimizin güvenliğini ve direncini pekiştiren, Türkiye'nin üretim gücünü ve rekabet kapasitesini dönüştüren, kazanımlarımızı kalıcı sosyal refaha taşıyan bir 'dayanıklılık, refah ve dönüşüm' bütçesidir."

Sosyal konut üzerinde önümüzdeki dönemde hassasiyetle durmaya devam edeceğiz. Küresel ekonomideki gelişmelere karşı Türkiye sağlam duruşunu korumaktadır.

Türkiye dış talebin zayıfladığı, maliyet baskılarının arttığı dönemde bile büyümesini korudu. 2027 yılında küresel görünümde beklenen iyileşmenin katkısıyla büyümemizin yüzde 4,2 seviyesine yükselmesini öngörüyoruz. 2029'da yüzde 3,3 büyüme beklentimiz var.

Enflasyonun yıl sonunda 28,4 olmasını bekliyoruz.Temel önceliğimiz fiyat istikrarıdır.

2026 yılı bütçe açığının GSYH'ye oranının yüzde 3,1'e düşmesini öngörüyoruz"

Ayrıntılar geliyor....

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