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Giriş Tarihi: 5.12.2024 11:22 Son Güncelleme: 5.12.2024 12:10

SON DAKİKA! Esnafa 'ücretli konum' iddiasına yalanlama! Gerçeği yansıtmıyor

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ücretli konum bilgisi paylaşılmasına yönelik açıklama yaptı. Cevdet Yılmaz, "Konum paylaşan esnafa ücret geliyor" haberlerine ilişkin "Tamamıyla gerçek dışı, esnafla ilgisi yok" dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise "Esnafa Konum Vergisi" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

SON DAKİKA! Esnafa ’ücretli konum’ iddiasına yalanlama! Gerçeği yansıtmıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuyla ilgili açıklama yaparak "Konum paylaşan esnafa ücret geliyor" haberlerine ilişkin "Tamamıyla gerçek dışı, esnafla ilgili yok" dedi.

BAKANLIKTAN DA AÇIKLAMA GELDİ: ESNAFI KAPSAMIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bugün bazı basın ve yayın organlarında yer alan "Esnafa Konum Vergisi" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun"un; esnafı değil, Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi'nde yer alan coğrafi verileri üreterek gelir elde eden gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri kapsadığının altı çizildi.

ESNAFI KAPSAMIYOR

Konum paylaşımı yapan esnaftan vergi alınacağı bilgisinin kesinlikle doğru olmadığı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Bugün bazı medya organlarında "Esnafa Konum Vergisi" başlığıyla yer alan haberlere ilişkin açıklama zorunluluğu doğmuştur. Söz konusu kanun Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yer alan coğrafi verileri üreterek gelir elde eden gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerini kapsamaktadır, sosyal medya hesapları üzerinden konum paylaşımı yapan esnafı ilgilendirmemektedir. Dolayısıyla konum paylaşımı yapan esnaftan vergi alınacağı bilgisi kesinlikle doğru değildir.

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SON DAKİKA! Esnafa 'ücretli konum' iddiasına yalanlama! Gerçeği yansıtmıyor
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