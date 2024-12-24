SON DAKİKA! Cevdet Yılmaz’dan kritik enflasyon açıklaması

Türkiye finans sektörünün geleceğine ışık tutacak 4. Finansın Geleceği Zirvesi & Para Sohbetleri, 24 Aralık 2024 tarihinde Turkuvaz Medya Merkezi'nde başladı. Zirvenin açılış konuşmalarını SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, BDDK Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz zirve kapsamında güncel ekonomi ve finans sektörüne ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Kişi başına düşen milli gelir artacak. Enflasyonunun tek haneye düşmesini hedefliyoruz.

Türkiye bölgesel ve küresel bir aktör olmaya devam edecek.

Katılım bankacılığı sektördeki payını artırdı.