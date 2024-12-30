Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA! Ekonomik güven endeksi yüzde 1,8 arttı
Giriş Tarihi: 30.12.2024 10:32

SON DAKİKA! Ekonomik güven endeksi yüzde 1,8 arttı

Son dakika haberi: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Ekonomik güven endeksi, aralıkta aylık bazda yüzde 1,8 artarak 98,8 olurken, söz konusu rakam son 8 ayın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

AA
SON DAKİKA! Ekonomik güven endeksi yüzde 1,8 arttı

Ekonomik güven endeksi, aralıkta aylık bazda yüzde 1,8 artarak 98,8 olurken, söz konusu rakam son 8 ayın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.Buna göre, kasımda 97,1 olan endeks, aralıkta yüzde 1,8 artarak 98,8'e yükseldi.

Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 1,9 artışla 81,3 olarak belirlendi. Reel kesim (imalat sanayisi) güven endeksi ise yüzde 0,7 azalışla 102,7 oldu.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,4 artarak 113,6, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,2 artışla 113, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,9 yükselerek 89,4 değerini aldı.

2023-2024 döneminde aylar itibarıyla ekonomik güven endeksi verileri şöyle:

Aylar/Yıllar 2023 2024
Ocak 99,5 99,4
Şubat 99,1 99
Mart 98,9 100
Nisan 102,4 99
Mayıs 103,8 98,2
Haziran 101,3 95,8
Temmuz 99,4 94,4
Ağustos 94,2 93,1
Eylül 95,5 95
Ekim 96,6 98
Kasım 95,3 97,1
Aralık 96,4 98,8

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA! Ekonomik güven endeksi yüzde 1,8 arttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA