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Giriş Tarihi: 28.10.2026 15:33

SON DAKİKA | Ekonomistlerden ekim için kritik tahmin: Enflasyon ne olacak?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ekimde yüzde 2,20 artacağını tahmin ediyor.

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AA
SON DAKİKA | Ekonomistlerden ekim için kritik tahmin: Enflasyon ne olacak?
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AA Finans'ın, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Kasım Salı günü açıklanacak ekim enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,20 oldu. Ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,25 ile yüzde 2,70 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,20) eylülde yüzde 29,73 olan yıllık enflasyonun ekimde yüzde 29,28'e gerilemesi bekleniyor.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,64 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde yüzde 1,84 artmıştı.

Bu yıl aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

Tarih Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) Aylık Beklenti (Yüzde) Gerçekleşme (Yüzde)
Ocak 23,73 4,21 4,84
Şubat 24,16 2,87 2,96
Mart 25,91 2,40 1,94
Nisan 28,16 3,19 4,18
Mayıs 29,40 1,65 1,71
Haziran 29 1,04 0,99
Temmuz 29,55 1,82 1,78
Ağustos 29,49 1,86 1,84
Eylül 29,66 2,18 1,84
Ekim 29,64 2,20

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU #AA FİNANS #ENFLASYON #ENFLASYON BEKLENTİSİ
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