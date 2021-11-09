SON DAKİKA: Elektrik faturaları için indirim yapılacak

Türkiye'nin elektrik tüketimi son bir yılda yaklaşık 241 milyar kilovatsaati buldu. Söz konusu toplam tüketimin, 60,8 milyar kilovatsaatlik kısmı mesken, 107,5 milyar kilovatsaatlik bölümü sanayi ve 58,7 milyar kilovatsaati de ticarethane abonelerinden oluştu. Geriye kalan miktar ise tarımsal sulama ve genel aydınlatma olarak kayıtlara geçti.