SON DAKİKA! Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Tarih belli oldu

Son dakika haberi: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli maaş farklarının ödeneceği tarihi sosyal medya hesabından açıkladı. Buna göre maaş farkları 11 Şubat tarihinde ödenecek.

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI YARIN ÖDENECEK

En düşük emekli maaşının 12 bin 500 liradan 14 bin 469 TL'ye çıkarılmasına ilişkin kanun teklifi geçtiğimiz haftalarda Meclis'ten geçerek yasalaştı. Milyonlarca emekli maaş farklarının ödeneceği tarihi merak ederken SGK açıklamasında maaş farklarının 11 Şubat 2025 tarihinde tahsil edilebileceği ifade edildi.

SGK'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklama "Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz. 11 Şubat 2025 tarihinde tahsil edebilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.