SON DAKİKA! Emlak Katılım Katılımevim ve Birevim’i satın aldı

Emlak Katılım; Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım'ın devrine ilişkin gerekli izin ve onayları aldığını duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, katılım finans ekosistemi içinde yer alan Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım'ın mevcut faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülmesi, sektörün istikrarlı gelişimi ve finansal sisteme duyulan güven açısından önem taşıyor.

İZİN VE ONAYLAR ALINDI

Bu çerçevede Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ, katılım finans alanındaki kurumsal birikimi ve tasarruf finansman sektöründeki tecrübesiyle sektördeki güven ortamının güçlendirilmesi, finansal istikrarın korunması ve vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması amacıyla sürece dahil oldu.

Emlak Katılım; Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım'ın devrine ilişkin ilgili mevzuat uyarınca gerekli izin ve onayları aldı.

Bu stratejik adımın tamamlanmasıyla Emlak Katılım'ın finans sektöründeki deneyimi ve güçlü kurumsal yapısı üzerine inşa edilen finansal faaliyetlerinin daha geniş kitlelere ulaşması bekleniyor.

KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI

Katılımevim ve Birevim'e ilişkin devir sürecinin 17 Eylül'de kamuoyuna duyurulmasının ardından her iki şirketin vadesi gelen teslimatları herhangi bir aksama yaşanmadan gerçekleştirildi ve müşterilerin haklarının korunması öncelikli olarak ele alındı.

Katılımevim, 17 Eylül-8 Kasım döneminde 2 bin 140 konut, 14 bin 355 araç ve 4 iş yeri olmak üzere toplam 16 bin 499 teslimat gerçekleştirdi. Söz konusu teslimatların toplam tutarı 22 milyar 492 milyon 761 bin 573 liraya ulaştı.

Birevim ise aynı dönemde 1468 konut, 5 bin 373 araç ve 41 iş yeri olmak üzere toplam 6 bin 882 teslimat gerçekleştirdi. Şirketin bu dönemdeki teslimatlarının toplam tutarı 10 milyar 560 milyon 502 bin 686 lira oldu.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör