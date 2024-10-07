SON DAKİKA! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı: Elektrik ve doğalgaza zam yok

Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğalgaz fiyatları konusunda önemli desteklerin olduğunu ifade etti.
YENİ DESTEK MODELİ 2025'TE
Bayraktar, "Dar gelirli hanelere enerji desteği sürecek. Yeni yıla kadar genel tarifelere zam yapılmayacak. Yeni destek modeli 2025'te başlıyor. Elektrik tüketimi yüksek olana destek az olacak." ifadelerini kullandı.
KARADENİZ GAZINA YABANCI İLGİSİ
Karadeniz gazında günlük üretimin 6 milyon metreküpe ulaştığını açıklayan Bakan Bayraktar, "Karadeniz gazına 3 şirket ortaklık ilgisi gösteriyor." dedi.
GÜNLÜK PETROL ÜRETİMİ 110 BİN VARİLE ULAŞTI
Bakan Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin petrol ve doğalgazda dışa bağımlılığının azaltılması çalışmalarına hız verildiğini vurguladı.
Kamu ve özel firmaların günlük petrol üretiminin yaklaşık 110 bin varile ulaştığını ifade etti.