SON DAKİKA! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı: Elektrik ve doğalgaza zam yok

Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğalgaz fiyatları konusunda önemli desteklerin olduğunu ifade etti.

YENİ DESTEK MODELİ 2025'TE

Bayraktar, "Dar gelirli hanelere enerji desteği sürecek. Yeni yıla kadar genel tarifelere zam yapılmayacak. Yeni destek modeli 2025'te başlıyor. Elektrik tüketimi yüksek olana destek az olacak." ifadelerini kullandı.