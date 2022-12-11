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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Esnafa büyük destek! Bakanlık açıkladı: Yüzde 76'ya yükseltildi
Giriş Tarihi: 11.12.2022 13:29 Son Güncelleme: 11.12.2022 13:47

SON DAKİKA: Esnafa büyük destek! Bakanlık açıkladı: Yüzde 76'ya yükseltildi

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanlığı, esnaf ve sanatkârlara zorlu salgın döneminde destek olmak için 2021 öncesinde kullandırılan kredilerde faiz karşılama oranı yüzde 50'den yüzde 76'ya yükseltildiğini bildirdi.

SON DAKİKA: Esnafa büyük destek! Bakanlık açıkladı: Yüzde 76’ya yükseltildi

Son dakika haberleri...Hazine ve Maliye Bakanlığı, esnaf ve sanatkârlara zorlu salgın döneminde destek olmak için 2021 öncesinde kullandırılan kredilerde faiz karşılama oranı yüzde 50'den yüzde 76'ya yükseltildiğini açıkladı.

"FAİZ ARTIŞI ESNAFA YANSITILMADI"

Bakanlık Twitter hesabında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Böylece, 2021 öncesinde kullandırılmış olan yaklaşık 59,2 milyar TL'lik Hazine destekli krediler üzerindeki faiz artışı esnafa yansıtılmadı.

UYGULAMA 2022 - 2024 DÖNEMİNDE DEVAM EDECEK

Bu uygulama çerçevesinde esnafımıza ve sanatkârlarımıza bugüne kadar 2,6 milyar TL'den fazla destek sağlanmış olup, uygulama 2022 - 2024 döneminde de devam edecektir."

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SON DAKİKA: Esnafa büyük destek! Bakanlık açıkladı: Yüzde 76'ya yükseltildi
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