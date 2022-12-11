SON DAKİKA: Esnafa büyük destek! Bakanlık açıkladı: Yüzde 76’ya yükseltildi

UYGULAMA 2022 - 2024 DÖNEMİNDE DEVAM EDECEK

Bu uygulama çerçevesinde esnafımıza ve sanatkârlarımıza bugüne kadar 2,6 milyar TL'den fazla destek sağlanmış olup, uygulama 2022 - 2024 döneminde de devam edecektir."