SON DAKİKA: Et fiyatları için yeni hamle geldi!

"FİYAT İSTİKRARI HUSUSUNDA GEREKLİ TEDBİRLER ALINMAKTA"

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Ramazan ayı öncesi hazırlıklar kapsamında; et ve süt piyasalarını düzenleme ve dengeleme amacı ile Kurumumuz için gerekli olan yetki ve görevlendirmeler yapılmıştır. Üreticilerimizi ve tüketicilerimizi korumak amacı ile et piyasası düzenli olarak takip edilmektedir. Kırmızı ette arz güvenliğinin sağlanması ve fiyat istikrarı hususunda gerekli tedbirler alınmaktadır.