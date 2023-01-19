Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Et fiyatları için yeni hamle geldi!
Giriş Tarihi: 19.1.2023 14:48 Son Güncelleme: 19.1.2023 14:57

SON DAKİKA: Et fiyatları için yeni hamle geldi!

Son dakika haberi...Et-Süt Kurumu'na et ve süt ürünlerinde piyasayı düzenleme ve dengeleme amacıyla yetki verildi. Et ve Süt Kurumu tarafından yapılan açıklamada, "Kırmızı ette arz güvenliğinin sağlanması ve fiyat istikrarı hususunda gerekli tedbirler alınmaktadır. İhtiyaç olması durumunda üreticilerimizin üretim maliyetleri göz önünde bulundurularak piyasaya taze karkas et satışı yapılacaktır" denildi.

SON DAKİKA: Et fiyatları için yeni hamle geldi!

Son dakika haberleri...Et ve Süt Kurumu, Ramazan ayı için hazırlıklarını tamamlarken ihtiyaç durumunda üreticilerin üretim maliyetlerini göz önünde bulundurarak piyasaya taze karkas et satışı yapmayı planlıyor. Kurumun Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Ramazan ayı öncesi hazırlıklar kapsamında, et ve süt piyasalarını düzenleme ve dengeleme amacıyla gerekli yetkilendirme ve görevlendirmeler yapıldı.

"FİYAT İSTİKRARI HUSUSUNDA GEREKLİ TEDBİRLER ALINMAKTA"

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Ramazan ayı öncesi hazırlıklar kapsamında; et ve süt piyasalarını düzenleme ve dengeleme amacı ile Kurumumuz için gerekli olan yetki ve görevlendirmeler yapılmıştır. Üreticilerimizi ve tüketicilerimizi korumak amacı ile et piyasası düzenli olarak takip edilmektedir. Kırmızı ette arz güvenliğinin sağlanması ve fiyat istikrarı hususunda gerekli tedbirler alınmaktadır.

"PİYASAYA TAZE KARKAS ET SATIŞI YAPILACAK"

Et ve Süt Kurumu satış mağazaları ve Tarım Kredi Birlik Marketlerde ekonomik fiyatlarla yeterli düzeyde ürün arzı için gerekli olan tedarik süreçleri tamamlanmıştır. Ayrıca, ihtiyaç olması durumunda üreticilerimizin üretim maliyetleri göz önünde bulundurularak piyasaya taze karkas et satışı yapılacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Et fiyatları için yeni hamle geldi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA