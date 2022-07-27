Son dakika haberler... Fed faiz kararı bugün açıklanıyor. Dün başlayan Temmuz 2022 Fed toplantısı sonrası faiz kararı ve özellikle Jerome Powell'ın açıklamaları piyasaların radarında olacak. Fed 2022 yılı içerisinde sırasıyla 25, 50, 75 baz puan faiz artırımı yaptı ve giderek şahinleşen bir profil çiziyor. Tüm faiz artırım ve sıkı para politikası adımlarına rağmen enflasyondaki yükselişi durduramayan Fed, 2022 yılı için en kritik sınavını bugün verecek.
İşte son dakika gelişmeleriyle beraber madde madde Fed faiz kararı öncesi bilinmesi gerekenler...
HAZİRAN AYI FED FAİZ KARARI 75 BAZ PUAN OLDU
ABD Merkez Bankası (Fed) Haziran ayında 75 baz puan faiz artırımı gerçekleştirdi. Banka bundan önceki 2 toplantısında 50 ve 25 baz puan faiz artırımı yapmıştı.
ABD'DE ENFLASYON 41 YILIN REKORUNU TAZELEDİ
Dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de tüm sıkı para politikası ve faiz artırımlarına rağmen enflasyon Haziran ayında hız kesmedi. Ülkede enflasyon yüzde 9,1 olarak beklentilerin üzerinde gerçekleşerek 1981 yılından beri görülen en yüksek seviyeye çıktı.
İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARINDA ZİRVE
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 16 Temmuz ile biten haftada 251 bine çıkarak 8 ayın zirvesine yükseldi.
ENFLASYON VERİSİNE İLK TEPKİ EURO/DOLAR PARİTESİNDEN GELDİ
ABD enflasyon verisine ilk tepki Euro/Dolar paritesinden geldi. Euro, Aralık 2002'den beri ilk kez ABD Doları karşısında paritenin altına düştü. Böylece 1 ABD Doları, 1 Euro'dan daha değerli hale gelmiş oldu.
FED FAİZ KARARI NE OLACAK?
ABD enflasyon verisi öncesi ekonomistler 50 veya 75 baz puan faiz artışı arasında karışık söylemlerde bulunuyordu. Ancak ABD'de açıklanan 41 yılın en yüksek enflasyon verisi sonrası 75 baz puan faiz artırımı beklentilerini güçlendirdi. Hatta bazı bölgesel Fed üyelerinin 100 baz puan faiz artırımı söylemleri dikkat çekti.
Fed'in önceki adımları dikkate alındığında piyasaya, 'Enflasyondaki yükseliş hız kesmezse daha agresif adımlar atabiliriz' mesajı verildiği öne çıkıyor.
FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ BELLİ OLDU
Dün başlayan Temmuz ayı Fed toplantısı bugün sonuçlanacak. Piyasalarda bu toplantıda Fed'in yüzde 80 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanırken, Eylül toplantısında ise bankanın yüzde 51 ihtimalle 50 baz puan ve yüzde 40 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışı yapılacağı öngörülüyor.
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Temmuz 2022 Fed faiz kararı bugün TSI ile 21:00'de açıklanacak. Fed kararı sonrası Jerome Powell, 30 dakika sonra kameraların karşısına geçerek, gelecek dönemin para politikasına ilişkin mesajlar verecek.
FED İÇİN 2022 YILININ EN KRİTİK HAFTASI OLABİLİR: RESESYON MU ENFLASYON MU?
Fed enflasyonu baskılamak için önce varlık alımlarını sonlandırdı. Ardından 25, 50 ve 75 baz puan olmak üzere kademe kademe sertleşen 3 faiz artırımına gitti. Ancak enflasyondaki yükseliş hız kaybetmedi. Resesyon ve enflasyon arasında sıkışan Fed'in bu dönemde vereceği faiz kararı 2022 yılının en kritik kararı olacak.
Ekonomistler Fed'in giderek sertleşen faiz adımlarını zaten yavaşlayan ABD ekonomi için resesyon riskini artıran başlıca unsur olarak açıkladı.
Yatırım maliyetlerini artıran faiz artırımları için kısa vadede enflasyonu aşağı yönlü baskılasa da arzı düşürerek tedarik krizlerini derinleştirebileceği yorumları dikkat çekiyor.
ABD EKONOMİSİ 2022 YILININ İLK ÇEYREĞİNDE SÜRPRİZ BİR ŞEKİLDE DARALDI
Fed kararları öncesi 2021'in son çeyreğinde yüzde 6,9'luk güçlü büyüme kaydeden ABD ekonomisi, Fed'in sıkı para politikasına geçtiği 2022 yılının ilk çeyreğinde yüzde 1,6'lık daralma yaşadı.
Tüm sıkı para politikası adımları ve faiz artırımlarına rağmen enflasyondaki yükselişin sürmesi, bunun üzerine ekonomik daralmaların gelmesi ABD ekonomisi için resesyon riskini artırıyor.
2. ÇEYREKTE DE DARALMA OLURSA ABD EKONOMİSİ RESESYONA GİRECEK
Teknik olarak yılın ikinci çeyreğinde de ekonomik daralma görülürse, ABD ekonomisi resesyona girecek. Bu neden Fed Temmuz ayı toplantısı ve faiz kararı kritik olacak.
BORSA İSTANBUL GÜNE POZİTİF BAŞLADI
Fed faiz kararı öncesi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,54 artışla 2.550,85 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,73 puan ve yüzde 0,54 değer kazancıyla 2.550,85 puana yükseldi.
EN FAZLA KAZANDIRAN BANKA HİSSELERİ OLDU
Bankacılık endeksi yüzde 1,09, holding endeksi yüzde 0,47 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran bankacılık oldu. Borsa İstanbul, dün satış ağırlıklı bir seyir izlemesinin ardından BIST 100 endeksi günü yüzde 0,45 azalışla 2.537,12 puandan tamamladı.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar öncesinde pay piyasalarında oynaklığın devam ettiğini söyledi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.570 seviyesinin direnç, 2.480 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.
DÖVİZ KURLARI FED FAİZ KARARI ÖNCESİ NE KADAR OLDU?
Güne 17,85 TL seviyesinden başlayan Dolar/TL Fed faiz kararı öncesi sakin seyir izliyor. Dolar/TL gün içi en yüksek 17,8870, en düşük ise 17,8338 TL seviyesini gördü.
Güne 18,09 TL seviyesinden başlayan Euro/TL Fed faiz kararı öncesi sakin seyir izliyor. Euro/TL gün içi en yüksek 18,1812, en düşük ise 18,0653 TL seviyesini gördü.
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ALTIN FİYATLARI YÖN ARIYOR
ABD enflasyon verisi sonrası 1.680 dolar seviyesi ile 11 ayın dibini gören ons altın Fed faiz kararı öncesi 1.700 dolar psikolojik bandının üzerinde yatay seyir izliyor.
Dolar/TL ve ons tarafındaki fiyatlamalardan etkilenen gram altın TL fiyatı ise yatay pozitif görünüm izliyor. Güne 986,18 TL'den giriş yapan gram altın fiyatı, gün içi en yüksek 989,18 en düşük ise 984,03 TL seviyesini gördü.
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ECB DE 11 YIL SONRA FAİZ ARTIRIMINA GİTTİ
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Temmuz ayı toplantısında özelli Rusya Ukrayna Savaşı sonrası artan enflasyon riskleri sonrası 11 yıl sonra faiz artırımına gitti.
ECB'den yapılan açıklamada, bankanın refinansman faizinin yüzde 0,00'dan yüzde 0,50'ye, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranının yüzde eksi 0,50'den yüzde 0,00'a, marjinal faiz oranının ise yüzde 0,25'ten yüzde 0,75'ye yükseltildiği bildirildi.
ECB bu faiz artırımı kararıyla negatif faiz dönemine de son vermiş oldu.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda Avrupa ekonomisi için risklerin yukarı yönlü olmaya devam ettiğini belirterek, enflasyonun geniş bir alana yayılmaya başladığını dile getirdi.
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