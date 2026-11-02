Fon soruşturmasında 37 kişi daha parasını iade etti: 18,3 milyar lira toplandı

37 KİŞİ DAHA PARALARINI İADE ETTİ

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda, 37 kişinin aldıkları paraları iade ettiği ve bu kişilerden toplam 18 milyar 340 milyon TL tahsil edildiği kaydedildi. Tahsilatın cuma günü itibarıyla gerçekleştiği belirtildi.