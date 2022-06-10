Son dakika: GES’te detaylar belli oldu: Asgari talep tutarı 1000 TL

HASILAT PAYI TUTARI

Bu kapsamda, ihraç edilecek senetlere ilişkin genel bilgiler şöyle:

"GES'lerin kupon ödemelerinde esas alınacak beklenen hasılat payı tutarı olarak, 2022 Yılı Bütçe Kanunu'nda açıklanan 2022 yılı için toplam 874 milyon 144 bin lira, (DHMİ'den sağlanan gelir tahmini 565 milyon 993 bin lira ve KEGM'den sağlanan gelir tahmini 308 milyon 151 bin lira olan gelir tahmini tutarı baz alınacak.