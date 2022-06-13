Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Geçtiğimiz hafta başında ciddi bir ivme kazanan altın fiyatlarının yeni haftanın ilk gününde izleyeceği yol merak ediliyor. Özellikle, Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte hediyelik alışverişi için kuyumcular uğrak mekan halini alırken, altının gram fiyatı değer kazanması dolayısıyla yatırımların yönü de bu konuya kaydı. Peki, 13 Haziran Pazartesi gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Altın düşer mi yükselir mi? İşte altın fiyatları güncel ve canlı takip ekranı

ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ? (13 HAZİRAN)



Altının gram fiyatı bin liranın üstüne çıkarak 2022 rekorunu tazeledi. Altın uzmanları yaşanan bu yükselişin, dünyada artan enflasyonist baskıları ve resesyon (Ekonomik durgunluk) endişelerinin yatırımcıları temkinli olmaya ittiğini belirterek, güvenli liman altın talebinin arttığını yorumladı.



GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?



Gram altın ve çeyrek altın fiyatları, hafta başından beri hareketli bir grafik içerisinde bulunuyor. Son olarak gram altın 1030 lira sınırında yer alırken, çeyrek altın fiyatı yatırımcılar tarafından merak ediliyor.