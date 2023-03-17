SON DAKİKA: GSS tutarları artırıldı: %50-100 oranında...

Son dakika haberleri...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Genel sağlık sigortası sahiplerine Sosyal Güvenlik Kurumu'nca ödenen tutarları Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında arttırdı.

Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada, "Genel Sağlık Sigortalılarımıza, Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen tutarlar Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında arttırıldı" ifadelerini kullanılarak detaylar paylaşıldı.

%100 ORANINDA ARTIRILDI

Çölyak hastalığında ve protein metobalizması bozukluklarında; hastaların kısıtlı diyetleri sebebi ile kullandıkları hayati öneme haiz özel formüllü un ve mamul ürünler için aylık nakdi ödeme fiyatlarında %100 oranında artış yapıldı.

PROTEZ BEDELLERİNDE %50 İLA %100 ORANINDA ARTIŞ

Ayakta tedavi kapsamındaki vatandaşların evlerinde kullandıkları hasta alt bezi, kolostami torbası gibi tıbbi malzemeler ile gazilerimizin kullanımına özel ortez/protez bedellerine %50 ila %100 arasında değişen oranda artış sağlandı.

GÖZLÜK ÇERÇEVELERİ İÇİN %39 İLA %200 ORANINDA ARTIŞ

Gözlük cam ve çerçeve bedellerine %39 ila %200 arasında değişen oranlarda artış sağlandı.

HER İMPLANT İÇİN ÖDENEN TUTAR 750 TL'YE ÇIKARILDI

Kemik içi implant bedelleri için Kurumca her implant için 90 TL ödenen tutar 750 TL'ye çıkartıldı.

Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alan gazilerimiz ile başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olan vazife ve harp malullerinde, kemik içi implant bedelleri için 700 TL olarak ödenen tutar 2500 TL olacak şekilde artırıldı.

TERÖR OLAYLARINDA YARALANANLARIN İMPLANT BEDELİ 2500 TL

Atış, tatbikat, veya diğer ateşli silah yaralanmaları nedeniyle malul olan vazife ve harp mamullerinin ve terör olayları nedeniyle yararlanan kişilerin kemik içi implant bedelleri 2500 TL'ye çıkarıldı.