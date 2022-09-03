Son dakika haberi... Benzin ve motorin için beklenen indirim geldi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de motorine ortalama 2.38, benzine ise 1.47 lira indirim yapıldı. Akaryakıt firmaları güncel benzin ve motorin fiyat listelerini duyurdu. İşte 'benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu' sorusunun yanıtı ile birlikte 3 büyük ildeki akaryakıt fiyatları...