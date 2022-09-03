Son dakika haberi... Benzin ve motorin için beklenen indirim geldi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de motorine ortalama 2.38, benzine ise 1.47 lira indirim yapıldı. Akaryakıt firmaları güncel benzin ve motorin fiyat listelerini duyurdu. İşte 'benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu' sorusunun yanıtı ile birlikte 3 büyük ildeki akaryakıt fiyatları...
İSTANBUL
İstanbul'daki motorinin litre fiyatı 26.90'dan, gelen 2.38 liralık indirimle birlikte 24.52 lira seviyesine geriledi.
İstanbul'daki benzinin litre fiyatı ise 20.13'den, gelen 1.47 liralık indirimli beraber 18.66 lira seviyesine geldi.
İZMİR
İzmir'de motorinin litre fiyatı 27.02'den, 24.65 TL'ye geldi.
İzmir'de benzinin litre fiyatı 20,24 liradan, 18.77'e geriledi.