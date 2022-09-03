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Giriş Tarihi: 3.9.2022 01:07 Son Güncelleme: 3.9.2022 01:11

SON DAKİKA HABERİ! Akaryakıta çifte indirim geldi: Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?

SON DAKİKA HABERİ! Akaryakıta çifte indirim geldi: Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika haberi: Uluslararası piyasalardaki petrol fiyatlarının gerilemesinin ardından akaryakıta çifte indirim geldi. Akaryakıt firmaları indirimli benzin - motorin fiyat listelerini internet siteleri üzerinden duyurdu. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir için indirimli benzin ve motorin fiyatları...

Son dakika haberi... Benzin ve motorin için beklenen indirim geldi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de motorine ortalama 2.38, benzine ise 1.47 lira indirim yapıldı. Akaryakıt firmaları güncel benzin ve motorin fiyat listelerini duyurdu. İşte 'benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu' sorusunun yanıtı ile birlikte 3 büyük ildeki akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL

İstanbul'daki motorinin litre fiyatı 26.90'dan, gelen 2.38 liralık indirimle birlikte 24.52 lira seviyesine geriledi.

İstanbul'daki benzinin litre fiyatı ise 20.13'den, gelen 1.47 liralık indirimli beraber 18.66 lira seviyesine geldi.

ANKARA

Ankara'da motorin litre fiyatı 27.01'den, 2.38 liralık indirimle birlikte 24,63 seviyesine geriledi.

Ankara'da benzinin litresi 20.26'dan, gelen 1.47 liralık indirimle 18,79 oldu.

İZMİR

İzmir'de motorinin litre fiyatı 27.02'den, 24.65 TL'ye geldi.

İzmir'de benzinin litre fiyatı 20,24 liradan, 18.77'e geriledi.

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SON DAKİKA HABERİ! Akaryakıta çifte indirim geldi: Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?
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