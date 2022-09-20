Son dakika haberi! Bu gece yarısından itibaren motorine beklenen 1 lira 76 kuruşluk indirim geldi. Akaryakıt firmaları İstanbul, Ankara ve İzmir için motorin fiyatlarını güncelledi. İşte 3 büyük ildeki güncel akaryakıt fiyatları...
İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19.24 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı: 23.07
İstanbul LPG litre fiyatı: 10,73 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 19.34 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 23.06 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 10,73 TL