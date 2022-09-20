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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA HABERİ | Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta beklenen indirim geldi: Motorin fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 20.9.2022 01:21 Son Güncelleme: 20.9.2022 01:24

SON DAKİKA HABERİ | Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta beklenen indirim geldi: Motorin fiyatları ne kadar oldu?

SON DAKİKA HABERİ | Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta beklenen indirim geldi: Motorin fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika haberi... Uluslararası petrol fiyatlarında yaşanan inişli-çıkışlı seyir ile akaryakıt fiyatları değişim gösterirken, araç sahipleri 'motorin fiyatlarına indirim geldi mi' sorusuna yanıt arıyordu. Bu geceden itibaren motorin fiyatlarına beklenen 1 lira 76 kuruşluk indirim gerçekleşti. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları...

Son dakika haberi! Bu gece yarısından itibaren motorine beklenen 1 lira 76 kuruşluk indirim geldi. Akaryakıt firmaları İstanbul, Ankara ve İzmir için motorin fiyatlarını güncelledi. İşte 3 büyük ildeki güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19.24 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı: 23.07

İstanbul LPG litre fiyatı: 10,73 TL

ANKARA BENZİN-MOTORİN-LPG FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 19.23 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 23.17 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 11 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 19.34 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 23.06 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 10,73 TL

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SON DAKİKA HABERİ | Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta beklenen indirim geldi: Motorin fiyatları ne kadar oldu?
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