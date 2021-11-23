Son dakika haberi | Bitcoin ve kripto paralar için sular durulmuyor! Kayıp yine büyük oldu

NELER DEĞİŞİYOR?

ABD Milli Gelirler İdaresi tasarının yasallaştırılmasıyla kripto paraların altyapısı Blockchain ağında faaliyet gösterenlerden rapor talep edebilmesinin yolunu açtı. Bu durumla beraber piyasadan kazançlar üzerinden vergi alınmasının yolu açılmış oldu.

ABD'DE GELİR İDARESİ BAŞKANI SIK SIK BİTCOİN VE KRİPTO PARALAR İÇİN YETKİ İSTİYORDU

Zaten ABD Gelir İdaresi Başkanı Charles Rettig kripto paralar için sık sık yetki istiyordu. Rettig daha önce yaptığı açıklamada kripto para pazarının değerinin 2 trilyon doların üzerinde olduğunu, dünya genelinden 8 bin 600 kripto para borsası bulunduğunu belirterek, "Kripto sanal paraların çoğu radar ekranlarından uzak durmak için dizayn edilmişler" açıklamasında bulunmuştu.

"YILDA 1 TRİLYON DOLAR VERGİ AÇIĞI VAR"

Rettig, kripto varlık değerlerindeki artıştan elde edilen devasa karların IRS'ten kaçırıldığını, yılda 1 trilyon dolar civarında "vergi açığı" oluşturduğu tahmin ettiğini de söyledi.

UZMANLAR KRİPTO PARALAR KONUSUNDA UYARDI: KREDİLİ İŞLEM YAPMAYIN

Kripto paralar ve Bitcoin'de zaman zaman yaşanan sert yükselişler, finansal okur yazar olmayan bir çok küçük yatırımcıda 'Sürekli yükselecek' algısı yaratarak büyük mağduriyetler oluşturuyor.