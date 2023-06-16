SON DAKİKA HABERİ | Kamu işçilerine ödenecek ikramiye (ilave tediye) tarihleri belli oldu: Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika haberi: Kamu işçilerini ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamu işçilerine 2023'te verilecek ikramiyenin ilk yarısı 23 Haziran, 2. yarısı 18 Aralık'ta ödenecek.
Resmi Gazetedeki kararda, "4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere anılan Kanunun 3. maddesine göre; 2023 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 23/6/2023 diğer yarısının ise 18/12/2023 tarihinde ödenmesine; mezkur Kanunun 3. ve 4. maddeleri gereğince karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.
İLAVE TEDİYE (İKRAMİYE) NEDİR?
Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.