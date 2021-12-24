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Giriş Tarihi: 24.12.2021 09:38 Son Güncelleme: 24.12.2021 09:43

Son dakika haberi | Kuyumcularda yeni dönem: Resmi Gazete'de yayımlandı

AA
Son dakika haberi | Kuyumcularda yeni dönem: Resmi Gazete’de yayımlandı

Gelen son dakika haberine göre; Kuyumculukla uğraşacakların yetki belgesi alması için yıl sonunda dolan süre, 30 Haziran 2022'ye kadar uzatılırken ustalık belgesi şartı da kaldırıldı. Söz konusu şartı haiz olunduğunu gösteren belgenin 31 Aralık 2022'ye kadar teslim edilmemesi halinde bu işletmelerin yetki belgeleri iptal edilecek.

Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kuyumculuk yetki belgesi alma süresi 31 Aralık'tan 30 Haziran 2022'ye kadar uzatıldı.

Kuyum ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletmeler adına, 30 Haziran 2022'ye kadar yapılan yetki belgesi başvurularında, ilgili maddelerde belirtilen ustalık belgesi şartı aranmaksızın yetki belgesi verilecek.

Söz konusu şartı haiz olunduğunu gösteren belgenin 31 Aralık 2022'ye kadar Bilgi Sistemi'ne aktarılmaması veya Ticaret Bakanlığı il müdürlüğüne teslim edilmemesi halinde bu işletmelerin yetki belgeleri iptal edilecek.

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Son dakika haberi | Kuyumcularda yeni dönem: Resmi Gazete'de yayımlandı
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