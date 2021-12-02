Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna Nureddin Nebati getirildi. Bakan Lütfi Elvan'ın görevden affını istediği ve kabul edildiği bildirildi. Nebati'nin atanması Resmi Gazete'de yayımlanarak duyruldu. Nureddin Nebati, atama kararının ardından sosyal medya hesabından bir de mesaj yayınladı.
NUREDDİN NEBATİ HAZİNE VE MALİYE BAKANI OLDU
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın görevden affını istemesi sonrası Nureddin Nebati Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna getirildi. Karar, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
HAZİNE VE MALİYE BAKANI NUREDDİN NEBATİ'DEN İLK MESAJ
Atama kararının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ilk mesajını da paylaştı. Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Rabbim, kolaylaştır, zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır. İşimizde bize doğruluk ver, bizi muvaffak kıl. Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsımı layık gördüğü Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini hayırla ifa etmeyi, bize gösterdiği güvene layık olmayı Rabbim nasip etsin inşallah." dedi.
NEBATİ GEÇEN HAFTA SOSYAL MEDYADAN EKONOMİDE İZLENECEK YOL HARİTASINI DEĞERLENDİRMİŞTİ
Bakan Nebati, göreve atanmadan önceki hafta Twitter'dan ekonomide istihdam, büyüme ve üretim odaklı yeni bir döneme girildiğini belirterek değerlendirme yapmıştı.
Nebati şu mesajları paylaşmıştı:
"Sadece faiz ve döviz kuru ikilisini esas alan bir makroekonomik yaklaşım yerine düşük faiz yüksek üretim hacmine dayanan temel politika ekseninde yüksek istihdam, yüksek ihracat, düşük cari açık ve düşük dış borç hedeflenmektedir.
"ENFLASYON ÜZERİNDEKİ KUR BASKISINI AZALTACAĞIZ"
Düşük faiz avantajı ile birlikte ihracat artışından elde ettiğimiz geliri ithalatımızın en büyük kalemleri olan enerji, ham madde ve ara malı yatırımlarına yönlendireceğiz. Bu sayede hem enflasyon üzerindeki kur baskısını azaltacağız hem de istihdamın artmasını sağlayacağız.
Yakın ekonomik sürece baktığımızda 2019 yılında Çin'de başlayan Kovid-19 salgınına rağmen, IMF'ye göre, 2020 yılında G20'de büyüyebilen iki ekonomiden birisiyiz. Fakat herkesin bildiği gibi ekonomimizin en büyük sorunu cari açıktır. Bu da bizi hep dış borca bağımlı tutmuştur.
TEDARİK ZİNCİRLERİNDEKİ AKSAKLIKLAR
Küresel salgın sonucu tedarik zincirlerinin aksadığı bir dönemden geçmekteyiz. Bu durum küresel çapta emtia, enerji ve navlun fiyatlarının fahiş oranlarda işlem görmesine neden olmuştur. Yani enflasyon sadece ülkemizde değil, küresel çapta ortaya çıkan dönemsel bir sorundur.
POLİTİKA FAİZİ
Mevcut piyasa koşullarında politika faizinin enflasyonun altında tutulmasında herhangi bir sorun yoktur. Talep enflasyonunu azaltmak için faizlerin artırılması gerekirken, küresel salgının neden olduğu arz enflasyonunu azaltmak için faizlerin düşürülmesi gerekmektedir.
"TL'YE YAPILAN MANİPÜLATİF ATAKLAR EKONOMİMİZE CİDDİ ZARARLAR VERMEZ"
Düşük faiz politikamız sonucu TL'ye yapılan manipülatif ataklar ekonomimize ciddi zararlar veremez. Örneğin; bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik oranı yasal ve hedef oranın oldukça üzerindedir. Bunun yanında bankacılık kredilerinin geri dönüşlerinde hiçbir sıkıntı yoktur.
"KARŞILIKSIZ ÇIKAN ÇEK ORANLARI DA TARİHİ DİP SEVİYESİNDEDİR"
Son kur atağında reel sektörde türbülanslar yaşansa da ekonomimiz tüm gücünü korumaktadır. Nitekim yeni kurulan şirket sayısı geçen yıla göre artarken, kapanan ya da konkordato ilan eden şirket sayısı azalmaktadır. Karşılıksız çıkan çek oranları da tarihi dip seviyesindedir.
"DÜŞÜK FAİZ POLİTİKAMIZI UYGULAMAMIZDA KARARLIYIZ"
2013'ten beri düşük faiz politikamızı her uygulamaya yeltendiğimizde güçlü bir itirazla karşılaştık. Bu sefer bunu uygulamada kararlıyız. Milletimizin bağımsızlığı için verdiğimiz mücadelede olduğu gibi, bugün de Milletimiz ile elbirliği içinde ekonomimizin bu bağımsızlık mücadelesinden de Allah'ın izni ile zaferle ayrılacağız.
CARİ AÇIK
Bu politikamıza yönelik manipülatif kur ataklarının olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bunlarla mücadelede, tüm kesimlerin, bize dikte edilmiş 'yüksek faiz, düşük enflasyon' politikasının yanlışlığını yapısal cari açık veren ülkemiz özelinde tekrar değerlendirmelerini öneriyorum.
Sonuç olarak, pandemi sonrası dönemde de ülkemiz genç nüfusu, kalifiye işgücü, modern lojistik altyapısı, gelişen teknolojisi ve düşük faiz ortamı gibi birçok cazip yatırım olanaklarıyla istikrarlı bir şekilde kalkınmasını sürdürecek ve pozitif ayrışmaya devam edecektir."