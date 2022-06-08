Son dakika haberi: Tazminat yansıtma oranları artacak mı? Emekli aylığı ve ikramiyelerini etkiliyor!

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Belli ki, memurların ek gösterge ve emeklilik sorunlarının tamamen çözülmesi için ek göstergesi 3600'ün altında kalan personelin tazminat yansıtma oranlarının düzenlenmesi gerekiyor. Ek göstergesiz çalışan sayısı 567 bini geçiyor. Emekli sayısı da 500 bine yakın... 0-2200 ek göstergesi olan kamu çalışanı sayısı da 1.2 milyon civarında... Yine bu göstergeye sahip 530 bin kişi var. 2200-3000 ek göstergesi olan çalışan sayısı 464 bin 112, emekli sayısı 267 bin 145 kişi... 3000-3600 ek göstergesi olan çalışan sayısı 598 bin kişi, emekli sayısı 489 bin 270 kişi...

Özellikle bu kesim için tazminat yansıtma oranlarının artırılması 1. dereceye ulaşamayan kamu çalışanlarının da emekli ikramiyelerinin ve maaşlarının artmasını sağlayacaktır.