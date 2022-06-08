Son dakika haberi: Tazminat yansıtma oranları artacak mı? Emekli aylığı ve ikramiyelerini etkiliyor!

Son dakika haberi: 3600 ek gösterge düzenlemesinin ardından tazminat yansıtma oranları merak konusu oldu. Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör bugünkü yazısında, "Milyonlarca memurun beklediği açıklamayı önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Esasında verdiği sözün de bir adım ötesine geçti. Bütüncül bir yaklaşım sergilenerek ek gösterge artışının genele yayılması son derece önemlidir." dedi ve tazminat yansıtma oranları ile ilgili detaylara yer verdi.
İşte Dilek Güngör'ün "tazminat oranları artacak mı?" başlıklı yazısı
Milyonlarca memurun beklediği açıklamayı önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. AK Parti 4 meslek grubu (öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri) için yola çıktığı ek gösterge düzenlemesini kamu görevlilerinin tamamını kapsayacak şekilde genişletti.
Esasında verdiği sözün de bir adım ötesine geçti.
Bütüncül bir yaklaşım sergilenerek ek gösterge artışının genele yayılması son derece önemlidir.
Fakat açıklamalarda tazminat yansıtma oranlarıyla ilgili ipucu olmayınca haliyle bazı meslek grupları itiraz etmeye başladı. Esasında yeni düzenlemeyle kamuda çalışan önlisans ve lisans mezunları birinci derecede oldukları için 3600 ek göstergeyle yaklaşık 1400 TL artışa hak kazanıyorlar. Devletin mali, adli, idari görevlerinde çalışanlar ise lisans mezunu ise 2800 ek göstergede yaklaşık 120 TL artış artış alacaklar.
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Belli ki, memurların ek gösterge ve emeklilik sorunlarının tamamen çözülmesi için ek göstergesi 3600'ün altında kalan personelin tazminat yansıtma oranlarının düzenlenmesi gerekiyor. Ek göstergesiz çalışan sayısı 567 bini geçiyor. Emekli sayısı da 500 bine yakın... 0-2200 ek göstergesi olan kamu çalışanı sayısı da 1.2 milyon civarında... Yine bu göstergeye sahip 530 bin kişi var. 2200-3000 ek göstergesi olan çalışan sayısı 464 bin 112, emekli sayısı 267 bin 145 kişi... 3000-3600 ek göstergesi olan çalışan sayısı 598 bin kişi, emekli sayısı 489 bin 270 kişi...
Özellikle bu kesim için tazminat yansıtma oranlarının artırılması 1. dereceye ulaşamayan kamu çalışanlarının da emekli ikramiyelerinin ve maaşlarının artmasını sağlayacaktır.
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Misal, tazminat yansıtma oranları her meslek grubunda farklı olmak üzere şu anda 55 ila 250 puan arasında...
30 yıl hizmeti olan bir kamu çalışanının tazminat yansıtma oranı 5 puan artarsa, emekli aylığı 89.47 TL, ikramiyesi de 3.355 TL yükselir. Tazminat yansıtma oranları 10 puan artarsa emekli aylığı 178.94 TL, ikramiyesi de 6.710 TL artar. 15 puanlık artış aylığa 268.41 TL, ikramiyeye de 10 bin TL olarak yansır.
Tazminat yansıtma oranının 20 puan artması durumunda emekli aylığında 357.88 TL, ikramiyede ise 13.420 lira bir artış sağlanır. Tazminat yansıtma oranının 60 puan artırılması durumunda ek gösterge sabit dahi olsa emekli keseneği 214 TL artmasına rağmen, emekli aylığı net 1.073 TL, ikramiyesi de 40.261 TL artar.
Velhasıl, ek gösterge düzenlemesi TBMM gündemine geldiğinde tazminat yansıtma oranlarında bir düzeltme yapılırsa birçok kesim için ek gösterge meselesi daha iyi bir hal alır.
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