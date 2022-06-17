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Giriş Tarihi: 17.6.2022 12:12 Son Güncelleme: 17.6.2022 12:25

SON DAKİKA | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Gelire Endeksli Senet açıklaması

SON DAKİKA | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den Gelire Endeksli Senet açıklaması

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Adana'daki 'Üreten Kadınlar Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nureddin Nebati, Gelire Endeksli Senet (GES)'ler ile ilgili "Talepler çok iyi geliyor. GES'lerin getirisi yıllık minimum yüzde 23.04 olacak ve kupon gelirleri vatandaşlarımıza 3 ayda 1 ödenecek. Bu gelirin artma potansiyeli de yüksek olacaktır" dedi.

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Tasarruflarını milli paramız olan Türk Lirası'nda değerlendirmekte isteyen vatandaşlarımıza enstrümanlar hazırladık. Bu kapsamda; tasarladığımız GES ile bireysel yatırımcılarımıza sunuyoruz." açıklamasında bulundu.

"TALEPLER ÇOK İYİ GELİYOR"

Bakan Nureddin Nebati, "Buna yönelik talepleri 15 Haziran'dan itibaren almaya başladık 22 Haziran'a kadar devam edecek. Talepler çok iyi geliyor. GES'lerin getirisi yıllık minimum yüzde 23.04 olacak ve kupon gelirleri vatandaşlarımıza 3 ayda 1 ödenecek. Bu gelirin artma potansiyeli de yüksek olacaktır." ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞLARIMIZI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Nebati, "Önümüzdeki dönemde de mali disiplinden vazgeçmeden makroekonomik ve finansal istikrarı gözeterek vatandaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Unutmayalım ki biz, geçen yüz yılın başında, Milli Mücadele sürecinde, kadınıyla, erkeğiyle, genci, yaşlısıyla topyekun seferber olmayı bilmiş, vatanını hep birlikte savunarak zafere ulaşmış bir milletin torunlarıyız. Öyle, esen her rüzgarla savrulacak kuru bir yaprak kesinlikle değiliz" diye konuştu.

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SON DAKİKA | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Gelire Endeksli Senet açıklaması
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