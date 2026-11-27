Son Dakika Haberleri... Resmi Gazete'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre üst düzey kamu kurumlarında atama ve görevden alımlar gerçekleşti. Yapılan atama ve görevden alımlar şu şekilde;

BDDK'DA ATAMALAR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanlığına Yusuf Kenan Bağır, üyeliğine ise Mahmut Esfa Emek atandı.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanlığına Orhan Çelik getirilirken, üyeliklere Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü Bekir Keleş, Hayrettin Güngör ve Devriş Ahmet Akıncı atandı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğüne İbrahim Hakkı Beyazıt, Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğüne ise Ertuğrul Örnek getirildi.

ADLİ TIP KURUMUNDA ATAMALAR

Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığına Muhammet Şimşek atanırken, Adli Tıp Dokuzuncu İhtisas Kurulu Başkanlığına Uzm. Dr. Adem Çakır, Adli Tıp Onbirinci İhtisas Kurulu Başkanlığına ise Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu İç Hastalıkları Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Fatih Mehmet Velibeyoğlu atandı.

TİCARET BAKANLIĞINDA ATAMALAR

Ticaret Bakanlığında açık bulunan Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne İbrahim Bakırman, Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Gökhan Aktaş, Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne ise Olgun Toprakçı getirildi.

YARGITAY ÜYELİĞİNE 5 YENİ İSİM SEÇİLDİ

HSK Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 25 Kasım 2026 tarihli ve 1543 sayılı Genel Kurul kararıyla, boş bulunan Yargıtay üyelikleri için seçim yapıldı.

Karar kapsamında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Beşir Güven, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Murat Öz¬türkten, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Leyla Taşk¬oparan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman ve Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimi Mehmet Tuncer, Yargıtay üyeliğine seçildi.

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