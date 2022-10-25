SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı’ndan yeni ehliyet açıklaması! Ücret ne kadar oldu?

Son dakika haberleri...Sürücü belgelerinde yapılan imaj değişikliğinin ardından eski ehliyetlerin değiştirilme süreci 2016 yılında başlamıştı. 31 Aralık 2022'de sona erecek olan yenileme işlemleri, tarihin yaklaşması ile müdürlüklerde yoğunluğa sebep oldu. Çünkü işlemi gerçekleştirmeyenlerin, yenilenmeyen sürücü belgeleri geçersiz sayılacak ve geçerliliğini yitiren eski ehliyet ile araç kullananlara idari para cezası uygulanacak.
Türkiye'de 32 milyon civarında ehliyet var ve yaklaşık 20 milyonu yeni tip sürücü belgesine dönüştürüldü. İçişleri Bakanlığı, nüfus müdürlüklerinde yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla eski tip ehliyetlerin yenilenme süresini 31 Aralık 2022 itibarıyla 2 yıl süreyle 2024 sonuna kadar uzattı.
DEĞİŞTİRME ÜCRETİ 15 TL
Ehliyet yenileme süresinin 2024'e kadar uzatılmasının ardından Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yeni ehliyet ücretlerine dair açıklama yapıldı. Açıklamada ücretin değişmeyeceğinin altı çizilerek, "Eski sürücü belgelerinin değiştirilme süresi 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatılmıştır. Değiştirme ücreti ise 13 TL değerli kağıt bedeli ve 2 TL vakıf hizmet bedeli olmak üzere 15 TL olarak devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.
SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?
1. RANDEVU
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo 199 çağrı merkezinden veya 'randevu.nvi.gov.tr' internet adresi üzerinden randevu alabilirsiniz. Randevusuz işlem yapılmıyor. Eğer gidemeyecekseniz randevuyu, süresi dolmadan en az yarım saat önce iptal etmelisiniz. Sistem, iptalden sonra aynı gün içinde yeniden randevu vermiyor.
2. DEĞİŞİM ÜCRETİ
Ehliyet değişim ücreti 15 lira. 2016 yılı öncesi alınan sürücü belgesi yenileme işlemleri için ödemeler, 'vakıf hizmet bedeli' Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı hesaplarına 2 lira, 'değerli kâğıt bedeli' vergi tahsil yetkisi verilen banka hesaplarına veya 'ivd.gib.gov.tr' üzerinden 13 lira şeklinde oluyor. İnternet vergi dairesinden ödeme yaparsanız sadece 13 lira alınıyor. 2 liralık ücreti PTT şubelerinden yatırmanız gerekiyor. Bu tutarı yatırmazsanız işlem yapılmıyor. Bu ödemelere ilişkin makbuz nüfus müdürlüğüne ibraz ediliyor.
3. GEREKLİ BELGELER
Gerekli belgelerle randevunuzu aldığınız gün, nüfus müdürlüğüne giderek başvuru işleminizi yapıyorsunuz. Gerekli belgeler şöyle: Nüfus cüzdanı, eski sürücü belgesi, 15 liralık değişim bedelinin yatırıldığına dair makbuzlar, son 6 ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf, kan grubunu belirten belge veya yazılı beyan, Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol ediliyor. Ayrıca e-Devlet üzerinden temin edilebilir), 'sürücü olur' yazan ve aile hekiminden ücretsiz olarak alınan sürücü sağlık raporu. Sağlık raporunuzu temin etmenizden itibaren, iki yıl içinde ehliyeti almanız ya da yenilemeniz gerekiyor.
4. TESLİMAT SÜRECİ
Yeni ehliyetiniz başvurunuzun ardından 1 hafta içinde adresinizde oluyor. Yeni ehliyetiniz size ulaşana kadar talep etmeniz halinde nüfus müdürlüğü tarafından 'geçici sürücü belgesi' veriliyor. Geçici belgenin geçerlilik süresi ise 15 gün. Eğer araç kullanacaksanız geçici sürücü belgesi yanınızda olmalı. Yeni E sınıfı ehliyet 5 yıl geçerli. Diğerlerinde süre ise 10 yıl. Geçerliliğin sona ereceği tarih, çipli ehliyetin üzerinde ayrıca belirtiliyor. Süre dolunca yeni ehliyet için tekrar başvuruluyor.
KAYIP VEYA ÇALINTI DURUMUNDA
Ehliyetini çaldıran ve kaybedenlerin yeni ehliyete başvurmadan önce en yakın trafik tescil şubesine başvuru yaparak kayıp veya çalıntı beyanı vermesi de gerekiyor. Böylece sisteme zayi kaydı işleniyor. Bu durumda ayrıca kayıp ilanı verilmesine de gerek kalmıyor. Yeni tip ehliyetlerini yenilemek isteyenlerin, kaybedenlerin veya çaldıranların ödeyecekleri ücret 345 lira.
KİMLİKLE BİRLEŞTİRME İŞLEMİ: İKİ İŞLEV TEK KART
Yeni uygulamayla birlikte nüfus kartı ve ehliyet birleştirilebiliyor. 'İki işlev tek kart' sistemi için hem ehliyetin hem de kimlik kartının çipli olması gerekiyor. Yine önce randevu alınıyor. Herhangi bir nüfus dairesine giderek başvuru yapılıyor. Ehliyetin nüfus cüzdanına entegrasyonu ücretsiz olarak 1 dakikada gerçekleştiriliyor. Kartınız 1 gün içinde evinize ulaştırılıyor. Bu uygulamayla ilgili bir süre sınırı bulunmuyor.
KİMLİKTE '10 YIL' SÜRE VAR
Nüfus cüzdanlarının yenilenmesiyle ilgili verilen bir süre yok. Ancak yeni çipli kimlik kartının kullanım süresi 10 yıl. Sürenin ne zaman dolacağı da kimliğin üzerinde yazıyor. Geçerlilik süresinin bitiminde, kart sahibinin tekrar başvuru yaparak kartını yenilemesi gerekiyor. Nüfus cüzdanı yenileme işlemi de nüfus müdürlükleri üzerinden aynı aşamalarla yürütülüyor. 1-2 gün içinde yenisi elinizde oluyor. Kimlik yenilemek için 37.5 lira, çipli kimlik kaybedilmişse 75 lira ödeniyor.