SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı’ndan yeni ehliyet açıklaması! Ücret ne kadar oldu?

Son dakika haberleri...Sürücü belgelerinde yapılan imaj değişikliğinin ardından eski ehliyetlerin değiştirilme süreci 2016 yılında başlamıştı. 31 Aralık 2022'de sona erecek olan yenileme işlemleri, tarihin yaklaşması ile müdürlüklerde yoğunluğa sebep oldu. Çünkü işlemi gerçekleştirmeyenlerin, yenilenmeyen sürücü belgeleri geçersiz sayılacak ve geçerliliğini yitiren eski ehliyet ile araç kullananlara idari para cezası uygulanacak.

Türkiye'de 32 milyon civarında ehliyet var ve yaklaşık 20 milyonu yeni tip sürücü belgesine dönüştürüldü. İçişleri Bakanlığı, nüfus müdürlüklerinde yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla eski tip ehliyetlerin yenilenme süresini 31 Aralık 2022 itibarıyla 2 yıl süreyle 2024 sonuna kadar uzattı.