SON DAKİKA: İkramiye zamanı geldi! İlave tediye ödemesi ile kim ne kadar alacak?

HERKESE FARKLI TUTAR

Asgari ücretli bir işçiye 13 günlük ödemesi brüt 2 bin 804, net 2 bin 4 lira olacak. Yani bu ay yapılacak en düşük ödeme 2 bin 4 lira olacak. Maaşı brüt 7 bin 500 lira olan işçiye ise bu ay 13 günlük ödeme olarak brüt 3 bin 250, net 2 bin 323 lira verilecek.