SON DAKİKA: İkramiye zamanı geldi! İlave tediye ödemesi ile kim ne kadar alacak?

Son dakika haberleri...700 bin kamu işçisi için ikramiye zamanı geldi. Kamu işçilerinin 13 günlük ödemeleri yarın yatırılacak.
Kamu işçilerine her yıl ilave ödenen tediyeler (ikramiye) 52 günlük veriliyor. 26 günlük tutar yılın ilk yarısında ödenirken, yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük bir ödeme daha yapılıyor.
13 GÜNLÜK İKRAMİYELER YARIN HESAPLARA YATIRILACAK
Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, kamu işçileri ikinci 26 günlük ikramiyelerinin ilk yarısını da 4 Temmuz'da almış, kalan yarısı için Aralık ayını bekliyordu. 700 bini aşkın kamu işçisi kalan 13 günlük ikramiyelerini yarın hesabında görecek.
HERKESE FARKLI TUTAR
Asgari ücretli bir işçiye 13 günlük ödemesi brüt 2 bin 804, net 2 bin 4 lira olacak. Yani bu ay yapılacak en düşük ödeme 2 bin 4 lira olacak. Maaşı brüt 7 bin 500 lira olan işçiye ise bu ay 13 günlük ödeme olarak brüt 3 bin 250, net 2 bin 323 lira verilecek.
KAMU İŞÇİLERİ OCAK'TA DA ZAM ALACAK
Kamu işçileri Ocak'ta da zam alacak. Maaşlara toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı yansıtılacak. Ayrıca geçtiğimiz Ocak ayındaki gibi bir refah payı verilmesi beklentisi bulunuyor.
YERALTI İŞLERİNDE ÇALIŞANLARA 23 ARALIK'TA YATACAK
Maden işletmelerinin yeraltı işlerinde çalışanlara ilave tediyenin tamamı 23 Aralık'ta maaşları ile birlikte yatırılacak.
BRÜT MAAŞ ÜZERİNDEN 52 GÜNLÜK OLARAK HESAPLANIYOR
İlave tediye ücreti, işçilerin aldığı brüt maaş üzerinden 52 günlük olarak hesaplanıyor. Hesaplamadan çıkan tutardan sosyal güvenlik primi, gelir vergisi ve damga vergisi düşülüyor.
KADROYA GEÇEN TAŞERONLAR DA YARARLANACAK
Devlet memurları kanunu kapsamında işçi olarak çalıştırılan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor. Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiyeden faydalanabiliyor.
MAAŞA GÖRE KİM, NE ALACAK?
* Yüzde 15 vergi diliminden hesaplanmıştır.