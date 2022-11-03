SON DAKİKA: İşçi ve işverenler dikkat! Çalışma hayatında yeni döneme giriliyor: Bir SMS sizi yakabilir!

ENFLASYONA EZDİRİLMEYECEK

Cumhurbaşkanlığı 2023 Yıllık Programı'nda sosyal güvenlik politikaları ve çalışma hayatı önemli bir yer tutuyor. Özellikle asgari ücret ve emekliler ile memurlara yapılacak güçlü maaş zamları ile bu kesimlerin enflasyona karşı korunması sağlanacak.

Bunun için sosyal güvenlik kurumuna 582,9 milyar liralık bütçe transferi gerçekleştirildi. Bu sayede hem işverenlerin hem de vatandaşların prim ödemelerinin teşviklerle desteklenmesi de sağlanacak. Ayrıca sosyal yardım alanların çalışma hayatına katılmaları için iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri artırılacak.