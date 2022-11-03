SON DAKİKA: İşçi ve işverenler dikkat! Çalışma hayatında yeni döneme giriliyor: Bir SMS sizi yakabilir!

Son dakika haberleri...Çalışma hayatıyla ilgili yenilikler peş peşe geliyor. Taşeronların kadroya geçirilmesi, sözleşmeli memurlar, 3600 ek gösterge, geçici işçilerin çalışma sürelerinin uzatılması ve EYT gibi devrim niteliğinde çalışmalar peş peşe yapılıyor.
Bir yandan da emeklilik sisteminde değişiklik için düğmeye basılmış durumda. Bütün bunların yanında önümüzdeki yıl çalışma hayatında yine önemli değişiklikler de hayata geçecek. İstihdamın korunması, çalışanların ve emeklilerin enflasyona ezdirilmemesi, kayıt dışılığın azaltılması, işyerlerinin desteklenmesi yine ilk sırada olacak.
ENFLASYONA EZDİRİLMEYECEK
Cumhurbaşkanlığı 2023 Yıllık Programı'nda sosyal güvenlik politikaları ve çalışma hayatı önemli bir yer tutuyor. Özellikle asgari ücret ve emekliler ile memurlara yapılacak güçlü maaş zamları ile bu kesimlerin enflasyona karşı korunması sağlanacak.
Bunun için sosyal güvenlik kurumuna 582,9 milyar liralık bütçe transferi gerçekleştirildi. Bu sayede hem işverenlerin hem de vatandaşların prim ödemelerinin teşviklerle desteklenmesi de sağlanacak. Ayrıca sosyal yardım alanların çalışma hayatına katılmaları için iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri artırılacak.
ESNEK İSTİHDAM YAYGINLAŞACAK
Pandemiyle birlikte daha da yaygınlaşan uzaktan çalışma ve esnek istihdam modellerinin de daha çok kullanımı sağlanacak. Bu noktada esnek istihdam için kolay işverenlik uygulaması yaygın hale getirilecek. Kolay işverenlik sayesinde bürokratik işlemler azalacak e-devlet kapısından kolayca prim ödemek mümkün olacak.
ÇALIŞAN HAKLARI KORUNACAK
Çalışanların primlerinin tam olarak yatırılması, sigortasız işçi çalıştırılmasının önlenmesi ve gizli kayıt dışılık şeklinde olan gerçek maaşın saklanması gibi uygulamalarla mücadele daha etkin yapılacak. Böylece hem SGK'nın prim gelirleri artırılırken hem de çalışanlar korunmuş olacak.
BİLGİLENDİRME YAYGINLAŞACAK
Çalışanların haklarının korunması noktasında şu anda prim ödemelerinde ve özlük haklarında yapılan değişiklikler anında SMS ile bildiriliyor. Bunun için çalışanların e-devletten bir telefon numarası tanımlaması yeterli oluyor. Bu bilgilendirme uygulaması yeni dönem de daha da yaygınlaştırılacak. Prime esas kazanç düştüğü anda çalışanlara SMS ile bilgi veriliyor. Bu uygulama devam edecek.
İŞVERENLER DİKKAT
İşverenler gerçek maaşı saklayıp asgari ücretten bildirim yaparsa böylece devletten vergi ve prim kaçırırsa bu durum SMS ile önce çalışana bildirilecek ve işverenler hakkında da işlem yapılmış olacak. Böylece çalışanlar bu bilgiler sayesinde yapılan işlemlerden haberdar olacak.