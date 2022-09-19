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Giriş Tarihi: 19.9.2022 14:35

SON DAKİKA: İşçi ve işverenler dikkat! Çok konuşulacak mesai kararı geldi

İHA
SON DAKİKA: İşçi ve işverenler dikkat! Çok konuşulacak mesai kararı geldi

Son dakika haberi...Fabrikada çalışan işçinin, maaşına haciz koyduran alacaklı şirket hızını alamayarak fazla mesai ücreti; resmi bayram izin ücretlerine haciz koydurdu. Milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiren karar Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nden geldi.

Emsal bir karara imza atan Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, işçi olan borçlunun fazla çalışma ve genel tatil alacaklarının dörtte birinden fazlasının haczi mümkün olmadığına hükmetti.

Fabrikada çalışan işçinin, maaşına haciz koyduran alacaklı şirket hızını alamayarak fazla mesai ücreti; resmi bayram izin ücretlerine haciz koydurdu. Borçlu işçi mahkemenin yolunu tutarak icra müdürlüğünün işleminin iptalini talep etti. Mahkemeden eli boş dönen borçlu işçi, kararı temyiz edince devreye Yargıtay 12. Hukuk Dairesi girdi.

Emsal nitelikte bir karara imza atan daire, borçlu işçilerin mesai ücretlerinin tamamının haczine vize vermedi. Kararda şöyle denildi:

"Somut olayda, icra müdürlüğünce, borçlunun fazla çalışma ücreti ve genel tatil alacağının tamamı üzerine haciz konulduğu, borçlu vekilinin haczin kaldırılmasını talep ettiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda borçlunun fazla çalışma ücreti alacağı ile genel tatil alacağının 1/4'ünden fazlasının haczi mümkün değildir.

O halde mahkemece, şikayetin, borçlunun fazla çalışma ücreti alacağı ile genel tatil alacağı üzerine konulan haczin 1/4'ünü aşan kısım yönünden kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle tümden kabulü isabetsizdir."

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SON DAKİKA: İşçi ve işverenler dikkat! Çok konuşulacak mesai kararı geldi
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