Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA | Kamu işçisi 2022 ikramiye tarihleri belli oldu! İlave tediye 2022 ne zaman hesaplara yatacak?
Giriş Tarihi: 19.1.2022 08:55 Son Güncelleme: 19.1.2022 08:55

SON DAKİKA | Kamu işçisi 2022 ikramiye tarihleri belli oldu! İlave tediye 2022 ne zaman hesaplara yatacak?

SON DAKİKA | Kamu işçisi 2022 ikramiye tarihleri belli oldu! İlave tediye 2022 ne zaman hesaplara yatacak?

Son dakika haberi...Kamu işçileri 2022 ikramiye tarihleri açıklandı. Devlet ve devlete bağlı müesseselerde çalışan işçilere, 2022 yılında verilecek ilave tediye ödemesi sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Son dakika haberleri...Devlet ve devlete bağlı müesseselerde çalışan işçilere, 2022 yılında verilecek ilave tediye ödemesi sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bununla beraber kamu işçileri için 2022 ikramiye tarihleri belli olmuş oldu. Binlerce, kamu işçisi "İlave tediye 2022 ödemesi ne zaman" sorusuna yanıt arıyordu.

SON DAKİKA HABERİ | KAMU İŞÇİSİ İÇİN İLAVE TEDİYE TARİHLERİ BELLİ OLDU

Kamuda işçi statüsünde çalışanlara 2022 yılında yapılacak ek ödemenin ilk yarısı 28 Ocak 2022, diğer yarısı 29 Nisan 2022 tarihinde ödenecek.

Karara göre, maden işletmelerinin yer altı işlerinde çalışanlara ilave tediyenin tamamının 23 Aralık 2022 tarihinde ödenmesi kararlaştırıldı.

İLAVE TEDİYE (İKRAMİYE) NEDİR?

Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.

SON DAKİKA EMEKLİ VE MEMUR HABERLERİ SABAH.COM.TR'DE

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Kamu işçisi 2022 ikramiye tarihleri belli oldu! İlave tediye 2022 ne zaman hesaplara yatacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA