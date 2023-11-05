Son dakika: Kentsel dönüşüm için devrim gibi düzenleme! Salt çoğunluk karar alabilecek

TBMM Genel Kurulu, 7 Kasım Salı günü, 'Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE DEVRİM GİBİ DÜZENLEME: SALT ÇOĞUNLUK KARAR VERECEK

Teklifle Kentsel Dönüşüm Başkanlığı yönetici kadrolarının mali ve özlük hakları düzenlenerek, olası deprem risklerine karşı alınacak tedbirler belirlenecek. Ayrıca, kentsel dönüşüm için gerekli olan 3'te 2 şartı yerine salt çoğunlukla karar alınabilecek. 'Yarısı bizden' kampanyası çerçevesinde, maddi durumu yeterli olmayanlara devlet yardım edecek. Düzenlemeyle tebliğ ve tespit süreçleri hızlandırılacak. Riskli yapı tespitinde, ev sahibi konutunda olmasa da kolluk gücüyle tespit yaptırılabilecek.



TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ise 2024 bütçesinin görüşmelerine devam edilecek. Komisyonda, 7 Kasım Salı günü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 8 Kasım Çarşamba günü İçişleri Bakanlığı, 9 Kasım Perşembe günü Sağlık Bakanlığı, 10 Kasım Cuma günü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2024 yılı bütçeleri görüşülecek.



Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi'nin de bu hafta Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda ele alınması bekleniyor.