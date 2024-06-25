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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Kıdem tazminatı tavanı 42 bin TL'yi aşacak! İşte Temmuz 2024 kıdem tazminatı hesaplama tablosu
Giriş Tarihi: 25.6.2024 14:14 Son Güncelleme: 25.6.2024 14:19

SON DAKİKA: Kıdem tazminatı tavanı 42 bin TL'yi aşacak! İşte Temmuz 2024 kıdem tazminatı hesaplama tablosu

Son dakika haberleri: 2024 yılı Temmuz-Aralık döneminde uygulanacak kıdem tazminatı tavanı belli oluyor. Mevcut durumda 35 bin 58 lira 58 kuruş olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı memur zam oranı ile yükselecek. Böylece emeklilik dahil kıdem tazminatına hak kazanarak işten ayrılanların cebine daha çok para girecek. Ekonomistlerin beklentisine göre memur zam oranı büyük oranda netleşti. Öte yandan asgari ücret ile çalışan bir işçinin kıdem tazminatı tavanı 20 bin 2 TL olarak uygulanmaya devam edecek.

METE DİRİCE METE DİRİCE
SON DAKİKA: Kıdem tazminatı tavanı 42 bin TL’yi aşacak! İşte Temmuz 2024 kıdem tazminatı hesaplama tablosu

Son dakika haberi: Ocak döneminde kıdem tazminatı tavanı yüzde 49,25'lik artışla 35 bin 58 TL 58 kuruş oldu. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı memur zam oranı ile yeniden yükseliyor. Öte yandan asgari ücret ile çalışanlar için kıdem tazminatı ara zam olmadığı için 20 bin 2 TL olarak uygulanmaya devam edecek.



KIDEM TAZMİNATI TAVANI MEMUR ZAMMI İLE BELİRLENİYOR

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı memur zam oranı ile belirleniyor. Ocak döneminde yüzde 49,25'lik artış yaşayan tavan tutarı 6 aydır 35 bin 58 TL olarak uygulanıyor. Bu rakam TÜİK'in haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası '1 Temmuz'dan itibaren' geçerli olmak üzere yeniden belirlenecek.

  • 6 aylık enflasyon rakamları kesinleşecek.
  • Memur enflasyon farkı ve yüzde 10'luk toplu sözleşme ile memur zam oranı kesinleşecek.

Memur zam oranı burada kıdem tazminatı tavanını da belirleyecek.

5 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 22,72

Mayıs ayında TÜFE aylık bazda %3,18, yıllık bazda zirve yaparak %75,45 oldu ve Tüketici Fiyat Endeksi de 2281,85'e yükseldi.

Bu rakamlara göre emekli ve memur zammı tablosu şöyle oluştu:

  • 5 aylık enflasyon: Yüzde 22,72
  • 5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 6,71
  • 5 aylık memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10
  • 5 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 17,32

Yani bundan sonraki enflasyon sıfır çıksa dahi bu rakamlar kesinleşmiş oldu. Haziran ayı enflasyonun duyurulması sonrası zam oranı yükselecek.

MERKEZ BANKASI SON VERİYİ AÇIKLADI

Merkez Bankası'nın emekli temmuz zammı dönemi öncesinde son açıkladığı aylık enflasyon tahmini yüzde 2,52 oldu. Bu durumunda tüketici fiyat endeksi 2.339,35 seviyesine yükselecek. Yine 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,81 yıllık enflasyon da mayıs ayında gördüğü zirvenin ardından düşüşe geçerek yüzde 73,08 düzeyinde gerçekleşecek. Enflasyon mayısta yüzde 75,45 olmuştu.

  • 6 aylık enflasyon: Yüzde 25,81
  • Memur enflasyon farkı: Yüzde 9,4
  • Toplu sözleşme zammı: Yüzde 10
  • Memur zammı: Yüzde 20,34

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLACAK?

01.01.2024 tarihinden itibaren uygulanan kıdem tazminatı tavanı 35 bin 58 TL 58 kuruş. Beklentilere göre bu rakam yüzde 20,34'lük artışla 42 bin 189 TL 49 kuruşa yükselecek.

Nihai rakam 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Genelgesi ile belli olacak.

ASGARİ ÜCRETLİNİN KIDEM TAZMİNATI TAVANI ARALIKTA ARTACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında toplanacak ve yeni rakamı belirleyecek. Asgari ücret mevcut durumda net 17 bin 2 TL, brüt ise 20 bin 2 TL olarak uygulanıyor. Brüt rakam burada işçinin kıdem tazminatı için kullanılan rakamı ifade ediyor.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIYOR?

Kıdem tazminatı çalışanların son brüt ücreti üzerinden hesaplanıyor. Çalışılan yıl, ay, gün ile giydirilmiş brüt ücret hesaplanarak kıdem tazminatı bulunuyor. Giydirilmiş brüt ücrete çalışana yapılan düzenli ödemeler, tam yılı aşan süreler de katılıyor. Sadece damga vergisi kesiliyor. Ancak kıdem tazminatı için bir tavan bulunuyor. Kıdem tazminatı tavanı bilindiği üzere memur zammı kat sayısı ile artıyor.

2024 TEMMUZ-ARALIK, KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA TABLOSU

  • Ocak-Haziran kıdem tazminatı tavanı: 35.058,58 TL
  • Temmuz kıdem tazminatı tavanı artışı: Yüzde 20,34
  • Asgari ücretlinin kıdem tazminatı: 20.002 TL
  • Temmuz-Aralık dönemi için çalışanların kıdem tazminatı tavanı: 42.189,49 TL
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SON DAKİKA: Kıdem tazminatı tavanı 42 bin TL'yi aşacak! İşte Temmuz 2024 kıdem tazminatı hesaplama tablosu
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