SON DAKİKA: Kıdem tazminatı tavanı 42 bin TL’yi aşacak! İşte Temmuz 2024 kıdem tazminatı hesaplama tablosu

Son dakika haberi: Ocak döneminde kıdem tazminatı tavanı yüzde 49,25'lik artışla 35 bin 58 TL 58 kuruş oldu. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı memur zam oranı ile yeniden yükseliyor. Öte yandan asgari ücret ile çalışanlar için kıdem tazminatı ara zam olmadığı için 20 bin 2 TL olarak uygulanmaya devam edecek.
KIDEM TAZMİNATI TAVANI MEMUR ZAMMI İLE BELİRLENİYOR
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı memur zam oranı ile belirleniyor. Ocak döneminde yüzde 49,25'lik artış yaşayan tavan tutarı 6 aydır 35 bin 58 TL olarak uygulanıyor. Bu rakam TÜİK'in haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası '1 Temmuz'dan itibaren' geçerli olmak üzere yeniden belirlenecek.
Memur zam oranı burada kıdem tazminatı tavanını da belirleyecek.
5 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 22,72
Mayıs ayında TÜFE aylık bazda %3,18, yıllık bazda zirve yaparak %75,45 oldu ve Tüketici Fiyat Endeksi de 2281,85'e yükseldi.
Bu rakamlara göre emekli ve memur zammı tablosu şöyle oluştu:
Yani bundan sonraki enflasyon sıfır çıksa dahi bu rakamlar kesinleşmiş oldu. Haziran ayı enflasyonun duyurulması sonrası zam oranı yükselecek.
MERKEZ BANKASI SON VERİYİ AÇIKLADI
Merkez Bankası'nın emekli temmuz zammı dönemi öncesinde son açıkladığı aylık enflasyon tahmini yüzde 2,52 oldu. Bu durumunda tüketici fiyat endeksi 2.339,35 seviyesine yükselecek. Yine 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,81 yıllık enflasyon da mayıs ayında gördüğü zirvenin ardından düşüşe geçerek yüzde 73,08 düzeyinde gerçekleşecek. Enflasyon mayısta yüzde 75,45 olmuştu.
KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLACAK?
01.01.2024 tarihinden itibaren uygulanan kıdem tazminatı tavanı 35 bin 58 TL 58 kuruş. Beklentilere göre bu rakam yüzde 20,34'lük artışla 42 bin 189 TL 49 kuruşa yükselecek.
Nihai rakam 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Genelgesi ile belli olacak.
ASGARİ ÜCRETLİNİN KIDEM TAZMİNATI TAVANI ARALIKTA ARTACAK
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında toplanacak ve yeni rakamı belirleyecek. Asgari ücret mevcut durumda net 17 bin 2 TL, brüt ise 20 bin 2 TL olarak uygulanıyor. Brüt rakam burada işçinin kıdem tazminatı için kullanılan rakamı ifade ediyor.
KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIYOR?
Kıdem tazminatı çalışanların son brüt ücreti üzerinden hesaplanıyor. Çalışılan yıl, ay, gün ile giydirilmiş brüt ücret hesaplanarak kıdem tazminatı bulunuyor. Giydirilmiş brüt ücrete çalışana yapılan düzenli ödemeler, tam yılı aşan süreler de katılıyor. Sadece damga vergisi kesiliyor. Ancak kıdem tazminatı için bir tavan bulunuyor. Kıdem tazminatı tavanı bilindiği üzere memur zammı kat sayısı ile artıyor.
2024 TEMMUZ-ARALIK, KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA TABLOSU