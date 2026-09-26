Kiralık sosyal konutta başvuru süreci tamamlandı! Bakan Kurum duyurdu: İncelemeler başladı

KİRALAR 10 BİN TL'DEN BAŞLAYACAK

500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında hayata geçirilen kiralık sosyal konut sisteminden İstanbul'da hane geliri 100 bin TL'nin altında olan, tapuda üzerine evi bulunmayan, 18 yaşından büyük, evli T.C. vatandaşları faydalanabilecek. Yine en az 1 yıldır İstanbul'da kesintisiz ikamet etme koşulu da aranacak. 10 bin TL'den başlayan tutarlarla kiralanacak evler gruplara göre 1+1, 2+2, 3+1 ve 4+1 olacak şekilde kiralanacak. Genç Evli Ailelere, 1+1 veya 2+1, İki veya Daha Fazla Çocuklu Ailelere, 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek.