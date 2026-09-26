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Giriş Tarihi: 26.09.2026 11:08 Son Güncelleme: 26.09.2026 11:27

Kiralık sosyal konutta başvuru süreci tamamlandı! Bakan Kurum duyurdu: İncelemeler başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ’nin kiralık sosyal konut projesinde başvuru aşamasının tamamlandığını, inceleme aşamasının ardından kura sürecine geçileceğini duyurdu.

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Kiralık sosyal konutta başvuru süreci tamamlandı! Bakan Kurum duyurdu: İncelemeler başladı
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) ev sahibi olacağı ve İlk kez İstanbul'da uygulamaya alınacak kiralık sosyal konutlar için 14 Eylül'de başlayan başvuru süreci dün itibarıyla (25 Eylül) tamamlandı. İncelemenin ardından koşulları sağladıkları belirlenen ve başvurusu geçerli sayılan vatandaşlar için ekim ayında kura çekimi yapılıp konut teslimatları başlayacak.

KİRALAR 10 BİN TL'DEN BAŞLAYACAK

500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında hayata geçirilen kiralık sosyal konut sisteminden İstanbul'da hane geliri 100 bin TL'nin altında olan, tapuda üzerine evi bulunmayan, 18 yaşından büyük, evli T.C. vatandaşları faydalanabilecek. Yine en az 1 yıldır İstanbul'da kesintisiz ikamet etme koşulu da aranacak. 10 bin TL'den başlayan tutarlarla kiralanacak evler gruplara göre 1+1, 2+2, 3+1 ve 4+1 olacak şekilde kiralanacak. Genç Evli Ailelere, 1+1 veya 2+1, İki veya Daha Fazla Çocuklu Ailelere, 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek.

HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT KİRALANACAK?
Birinci grupta yer alan Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören ilçelerinde 360, ikinci gruptaki Maltepe, Tuzla, ve Kartal ilçelerinde 330, üçüncü gruptaki Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde 291, dördüncü grupta Arnavutköy'de ise 90 olmak üzere ilk etapta toplam 1071 konut kiralanacak. Bu kampanyada vatandaşlardan başvuru ücreti alınmadı. Başvurular e-Devlet' üzerinden, TOKİ hizmetlerindeki "Konut / İşyeri Başvuru" menüsünden tamamlandı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI #MURAT KURUM #İSTANBUL #TOKİ

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Kiralık sosyal konutta başvuru süreci tamamlandı! Bakan Kurum duyurdu: İncelemeler başladı
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