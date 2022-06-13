SON DAKİKA | Konutlardaki gazın tamamı Karadeniz’den! Bakan Fatih Dönmez ’20-25 yıl boyunca’ diyerek açıkladı

Filyos'ta Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Tören sonrasında TRT Haber canlı yayınında soruları yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, önemli açıklamalarda bulundu.

"YILSONUNA KADAR BORU DÖŞEME İŞİNİ BİTİRECEĞİZ!"

İşte Bakan Fatih Dönmez'in açıklamalarında öne çıkanlar:

Karadeniz'de 2 bin 200 metre altında çalışmalar sürüyor. Yılsonuna kadar boru döşeme işini bitireceğiz. Sadece tek boru da yok burada aslında. Gazı taşıyacağımız 16 inçlik bir boru hattının yanında ona yardımcı olmak üzere çeşitli kimyasal maddelerin sahaya gönderileceği bir hattımız var.

Üretim sürecini hızlandırdık. Keşiften üretime kadar süreç 2 buçuk yıl sürmüş olacak.

"BEYİN GÖÇÜNÜ TERSİNE ÇEVİRDİK"

2017 yılında ilk Fatih sondaj gemimiz geldiğinde bir elin parmağını geçmeyecek kadar Türk çalışan vardı. Şimdi gemilerde neredeyse üçte ikisi Türk çalışan mevcut. Beyin göçünü tersine çevirdik. Yurt dışına giden ve orada ciddi konumlarda çalışan Türkleri ülkemize geri transfer ettik.

"TARİHLERE DÜNYANIN DENİZLERDEKİ EN BÜYÜK KEŞFİ OLARAK GEÇTİK"

Keşiflerle birlikte tarihlere dünyanın denizlerdeki en büyük keşfi olarak geçtik. Birçok ülkenin ve şirketin dikkatini çektik. Yurt dışından teklifler gelmeye başladı. Burada hiçbir şeyi gizlemiyoruz. Bulunan miktar da açıkça açıklandı. 2023'ün ilk çeğreğinde insanımız bu hizmete kavuşacak.

"BU FAYDAYI 84 MİLYON İNSANIMIZ HİSSEDECEK"

Bugünkü fiyatlara baktığımızda Karadeniz gazı çok daha uyguna gelecek gibi görünüyor. Hem devletimiz hem vatandaşımız kazanacak. Bunun karşılığını hep birlikte alacağız. Bu faydayı 84 milyon insanımız hissedecek. Bu gaz hepimizin. İnsanımız bu gazı mutfağında kullanınca hissedecek.

Yerin altını araştırma çalışmalarımız da devam ediyor. Bir de Karadeniz'in formasyonunu yeniden değerlendirme imkânını bulduk. Daha önce de çalışmalar oldu fakat keşif olamamıştı. Şimdi o bölgelerde yeniden çalışma yürütülüyor.

Doğal gaz arama meselesi Akdeniz'de başlamıştı. Karadeniz gibi bir keşifle sonlanmamıştı fakat öncü işaretlerin geldiği sondajlarımız olmuştu. Karadeniz'deki programın yoğunluğundan dolayı gemilerimiz burada çalışıyor. Daha sonra Akdeniz'e de tekrar bakılacak.

KONUTLARDA KULLANILAN GAZIN TAMAMI KARADENİZ'DEN!

İlk üretimi günlük 10 milyon metreküp olarak başlatacağız. İkinci fazda ise 40 milyon metreküpü hedefliyoruz. İlk fazdaki veriler daha sağlıklı hedefler belirletecek. 2026-2027'de maksimum üretime çıktığımızda ülkede kullanılan gazın neredeyse yüzde 25-30'luk kısmını bu sahadan üretmiş olacağız. Başka bir ifadeyle konutlarda kullanılan gazın tamamını Karadeniz'den üretmiş olacağız. 25-30 yıl süreyle.

Vatandaşımızın konforu, rahatı, bütçesi her şeyin başında geliyor. Bu gaz bir sanayi tesisinde de belki yakılabilir fakat bunu karşılama oranları olarak bir mukayese yapıyoruz.

Bizim son yıllarda üzerinde durduğumuz konulardan bir tanesi enerjide söz sahibi haline gelmek. Türkiye, Avrupa'daki en çok gaz tüketen ülkelerden birisiyiz. Buna yerli kaynağı da eklediğimizde çok daha güçlenerek bir enerji merkezi olabiliriz.