SON DAKİKA! KRİPTO ÇÖKÜŞ: Bitcoin yüzde 70 eridi! Kripto paralar tepetaklak oldu: BTC neden düşüyor?

TERRA LUNA COİN KRİZİ 'GÜVENİLİRLİK' HİKAYESİNİ BİTİRDİ: NE OLMUŞTU?

Terra USD (UST) kripto para piyasasında dolara endeksli en güvenilir stabil coinlerinden birisi olarak adlandırılıyordu. Bu coin 1 dolar 1 UST olacak şekilde bir kripto sabitiydi. Bugüne kadar birçok stabil coinde bu çalıştı.

Ancak UST hiç beklenmedik bir şekilde biranda tepetaklak oldu. 1 dolar olması hatta Bitcoin düştüğü dönemde daha da değerli olması gereken stabil coinin 0.2 doların altına sarkması yatırımcı güvenini oldukça sarstı.