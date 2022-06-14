SON DAKİKA! KRİPTO ÇÖKÜŞ: Bitcoin yüzde 70 eridi! Kripto paralar tepetaklak oldu: BTC neden düşüyor?

Son dakika haberleri...Bitcoin 20 bin 800 dolar bandına çekilerek tam 1,5 yılın dibini gördü. 69 bin dolar zirve seviyesini görmesinin ardından '100 bin dolar olacak, 200 bin dolar geliyor' geliyor söylemleri ile kripto para piyasasına girenler büyük zarara uğradı. İşlem hacmi bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum ise bin 100 doların altına sarktı.
Kripto piyasasında neler oluyor? İşte son dakika gelişmeleriyle beraber adım adım yaşananlar...
SON DAKİKA HABERİ | BİTCOİN 1,5 YILIN DİBİNDE: 20 BİN DOLARI GÖRDÜ!
En büyük hacimli kripto para Bitcoin'de Mart ayının son günlerinde başlayan satış derinleşti. BTC tam 18 ayın ardından Haziran ayı Fed faiz kararı öncesi 21 bin dolar seviyesinin altına sarktı.
BİTCOİN FED'E AŞIRI DUYARLILIK GÖSTERİYOR
ABD ve AB ülkeleri başta olmak üzere artan enflasyon baskısı nedeniyle, merkez bankalarının Covid-19 döneminde uygulanan ultra gevşek para politikalarından döneceği sinyalleri ve adımları gelmesiyle beraber, riskli varlıkların lideri konumunda bulunan Bitcoin ve kripto paralar 2022 yılında satış baskısı içerisine girdi.
BTC VE KRİPTO PARALAR NEDEN DÜŞÜYOR?
Covid-19 döneminde tarihte emsali görülmemiş bir şekilde oluşan bol likiditenin etkisiyle yükselen kripto paralar, o dönem neden yükseliyorsa şimdi de benzer nedenden düşüş kaydediyor.
Küresel düzeyde artan enflasyon baskısı nedeniyle merkez bankalarının varlık alımlarını sonlandırma, faiz artırımı ve bilanço küçültme hamlesi şeklinde devam eden sıkı para politikası adımlarını güçlendireceği beklentisi kripto para piyasasında etkisini gösteriyor.
BEKLENTİLERİ AŞAN ENFLASYON SERT SIKI PARA POLİTİKASI ADIMLARINI TETİKLEYEBİLİR
Dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'de enflasyon Fed'in varlık alımlarını sonlandırma, faiz artırım ve bilanço küçültme adımlarına rağmen 1 aylık aranın ardından yüzde 8,6 ile beklentilerin üzerinde gelmesi kripto paralar öncülüğünde riskli varlıklara satış getirdi.
Öte yandan ABD ekonomisi 2022 yılının ilk çeyreğinde sürpriz bir şekilde yüzde 1,5 daraldı. Bu durum sıkı para politikalarının güçleneceği ortamda resesyon (Ekonomik durgunluk) beklentilerini güçlendirdi.
STAGFLASYON SÖYLEMLERİ KRİPTO PARALAR BAŞTA OLMAK ÜZERE RİSKLİ VARLIKLARA SATIŞ GETİRDİ
Hem yüksek enflasyon hem de resesyonun beraber görülme durumu ABD ekonomisi için yeni kriz çanlarının çalmasına (Stagflasyon) neden oldu. Tüm bu gelişmeler riskli varlıklardan çıkışı, beraberinde getirirken güvenli limanlara doğru yönelimi artırdı. Nitekim riskli varlıkların lideri konumunda yer alan kripto paralar ise en çok değer kaybeden varlıklar oldu.
BİTCOİN YÜZDE 70 ERİDİ
Ancak analistlerden Fed'den daha güçlü sıkı para politikası adımları gelebileceği yönünde açıklamaların gelmesi sonrası yeni haftaya da satış dalgası derinleşti ve BTC tarihi zirve seviyesine göre yaklaşık yüzde 70 değer kaybıyla 21 bin dolar düzeyinin altına sarktı.
Bitcoin en son 16 Aralık 2022 tarihinde 'Büyük Boğa Koşusu'ndan önce bu seviyenin altında işlem görmüştü.
NOT: Bitcoin'in tarihi zirve seviyesi geçtiğimiz Kasım ayı döneminde gördüğü 69 bin dolar düzeyinde yer alıyor.
KRİPTO PARA PİYASASINDA 1 TRİLYON DOLARIN ÜZERİNDE PARA BUHAR OLDU
TERRA Luna Coin krizi sonrası yaklaşık 900 milyar dolar değer kaybeden kripto para piyasasında Fed fazi kararı öncesi 150 milyar doların üzerinde para daha buhar oldu.
HAZİRAN AYI FED FAİZ KARARI NE OLACAK?
Sıkı para politikası adımları sonrası ABD'de enflasyon Nisan ayında düşüş sinyali vermişti. Ancak 1 ayın ardından enflasyonun yeniden köpürmesi Fed'in bir sonraki 3 toplantı da 50'şer baz puan faiz artırımı yapabileceği beklentilerini artırdı.
Fed faiz kararı açıklamasını 15 Haziran akşamı saat 21:00'da yapacak. Fed'in bu toplantısında 50 baz puan faiz artırım yapması bekleniyor.
TERRA LUNA COİN KRİZİ 'GÜVENİLİRLİK' HİKAYESİNİ BİTİRDİ: NE OLMUŞTU?
Terra USD (UST) kripto para piyasasında dolara endeksli en güvenilir stabil coinlerinden birisi olarak adlandırılıyordu. Bu coin 1 dolar 1 UST olacak şekilde bir kripto sabitiydi. Bugüne kadar birçok stabil coinde bu çalıştı.
Ancak UST hiç beklenmedik bir şekilde biranda tepetaklak oldu. 1 dolar olması hatta Bitcoin düştüğü dönemde daha da değerli olması gereken stabil coinin 0.2 doların altına sarkması yatırımcı güvenini oldukça sarstı.
Yine aynı grubun kripto parası olan ve ilk 10'da yer alan en güçlü ve güvenilir kripto paralar arasında gösterilen Terra Coin (LUNA) yüzde 99'un üzerinde değer kaybederek 1 centin altına sarktı. LUNA sadece bir kaç gün önce 85 dolardan işlem görüyordu. Önceki aydaki değeri ise 119 dolardı.
Piyasanın önemli ve güvenilir olarak adlandırılan kripto paralarından birinde ve stabil coinde yaşanan bu deprem 'Güvenilebilirlik' hikayesini bitirdi.