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Haberler Ekonomi Haberleri Son Dakika: Maaş farkları bugün yatıyor! Memur, emekli, malul, dul ve yetim aylığı alanlar dikkat! Yüzde 41,7 zam oranı ile kim ne kadar maaş farkı alacak?
Giriş Tarihi: 28.7.2022 10:21 Son Güncelleme: 28.7.2022 10:37

Son Dakika: Maaş farkları bugün yatıyor! Memur, emekli, malul, dul ve yetim aylığı alanlar dikkat! Yüzde 41,7 zam oranı ile kim ne kadar maaş farkı alacak?

METE DİRİCE METE DİRİCE
Son Dakika: Maaş farkları bugün yatıyor! Memur, emekli, malul, dul ve yetim aylığı alanlar dikkat! Yüzde 41,7 zam oranı ile kim ne kadar maaş farkı alacak?

Son dakika haberleri...Maaş farkları bugün hesaplara yatıyor. Emekli Sandığı kapsamında; memur emeklisi, malul, dul ve yetim aylığı yaklaşık 2.4 milyon kişi bugün zam farkı ile beraber yeni maaşlarını alacak. SSK emekli maaşları için ödemeler tamamlanırken, Bağ-Kur emeklileri için zamlı maaşlar bugünkü ödemeyle tamamlanacak. Peki kim ne kadar kaç TL maaş farkı alacak? İşte milyonların merak ettiği tablo...

Son dakika haberi...SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları için Temmuz zammı yüzde 42,35, memur ve memur emeklisi için zam oranı ise yüzde 41,69 olarak kayıtlara geçti. SSK emeklileri zam farkı ile beraber yeni maaşlarını alırken, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklileri maaş farkı ödemeleri bugün tamamlanıyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ YÜZDE 42,35, MEMURLAR YÜZDE 41,69 ZAM ALDI

Haziran ayı enflasyon oranının TÜİK tarafından duyurulmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı yüzde 42,35, memur ve memur emeklisi zammı ise yüzde 41,69 olarak netleşti.

SON DAKİKA: Milyonlarca emekli bekliyordu: Zam farkı bugün hesaplara yatırılıyor! | Video


SSK EMEKLİSİ YENİ MAAŞLARINI HESAPLARINDA GÖRDÜ

SSK emeklisi zam farkı ile beraber yeni maaşlarını 17-26 Temmuz arasında kademe kademe kaldı.

BAĞ-KUR EMEKLİSİ İÇİN MAAŞ FARKLARI ÖDENMESİ BUGÜN SONA ERİYOR

Bağ-Kur emeklisi ise maaş farkı ödemelerine 25 Temmuz tarihinde başladı ve bugünkü ödemeyle sona erecek.

YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞLARI DA MEMURLAR KADAR ZAM ALDI

Yaşlı ve engelli maaşları her yıl 2 kez belirleniyor. Bu aylıklara memur ve memur emeklisi zam oranı kadar artış yaşanıyor. Yani Temmuz döneminde engelli ve yaşlı aylığı da yüzde 41,69 oranında arttı.

DUL-YETİM AYLIĞI ORAN NİSPETİNDE VATANDAŞA ÖDENİYOR

Bağ-Kur'dan dul ve yetim aylığı alanlara da yüzde 42,35 oranında zam yapıldı. En düşük emekli aylığı 3.500 TL ile hesap yapıldığında;

  • Yüzde 50 oranında dul aylığı veya yetim aylığı alan bir kişi 1.750 TL, Yüzde 75 oranında hissesi olan bir kişi 2.625 TL,
  • Yüzde 25 hissesi olan bir vatandaş ise 875 TL maaş farkı dahil yeni ödeme aldı.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin en düşük emekli maaşını açıkladı. En düşük memur maaşı yüzde 41,69 zam oranı ve seyyanen artışla beraber 9.707 TL oldu.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI 6.078 TL OLDU

Memur zammı yüzde 41,69 olarak kayıtlara geçti. Temmuz zammı sonrası en düşük memur emeklisi aylığı 4.290 liradan 6.078 TL'ye yükseldi. Böylece en düşük memur emeklisi maaşı 1.788 TL zam almış oldu.

EMEKLİ SANDIĞI KAPSAMINDA ZAM FARKI İLE YENİ MAAŞLAR HESAPLARA YATIYOR

Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2.385.799 kişinin 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek bugün (28 Temmuz) ödenecek.

TOPLAM FARK ÖDEMESİ YAKLAŞIK 6.45 MİLYAR TL OLACAK

-Aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,
-Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

  • Grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık tutarında,
  • Grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık tutarında,
  • Grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere, 3 aylık tutarında, aylık farkı tahakkuk ettirildi.

Toplam fark ödemesi tutarı yaklaşık 6.45 milyar TL olacak.

MEMUR MAAŞLARI 8 TEMMUZ'DA YATTI: MEMUR EMEKLİSİ BUGÜN MAAŞ FARKINI ALACAK

Temmuz zammı sonrası zamlı memur maaşları için ödemeleri Kurban Bayramı öncesi 8 Temmuz'da yattı. Memur emeklisi maaş farkları ise bugün (28 Temmuz) hesaplara geçecek.

MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR FARK ALACAK?

UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - ZAMLI %41,69 - MAAŞ FARKI

  • Müşteşar (1/1) - 15459 - 21904 - 6445
  • Genel Müdür (1/1) - 13664 - 19361 - 5697
  • Şube Müdürü (Lisans - 1/4) - 5243 - 7429 - 2186
  • Memur (Lisans - 1/4) - 5130 - 7269 - 2139
  • Öğretmen (1/4) - 5275 - 7474 - 2199
  • Kaymakam 1. Sınıf (1/4) - 8956 - 12690 - 3734
  • Polis memuru (8/1) - 5456 - 7731 - 2275
  • Hemşire (Lisans - 1/4) - 5128 - 7266 - 2138
  • Mühendis (1/4) - 6433 - 9115 - 2682
  • Teknisyen (Lise-1/4) - 4477 - 6343 - 1866
  • Profesör (1/4) - 12238 - 17340 - 5102
  • İmam-hatip - 5275 - 7474 - 2199
  • Avukat (1/4) - 5275 - 7474 - 2199


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Son Dakika: Maaş farkları bugün yatıyor! Memur, emekli, malul, dul ve yetim aylığı alanlar dikkat! Yüzde 41,7 zam oranı ile kim ne kadar maaş farkı alacak?
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