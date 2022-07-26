Son dakika haberleri...Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası memur zammı yüzde 41,69 olurken, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 42,35 olarak kayıtlara geçti. En düşük emekli maaşı ise Aralık ayına göre yüzde 133 artarak 3.500 TL oldu. SSK emeklileri için maaş farkı ödemeleri sürerken, hafta Bağ-Kur emeklileri için yeni zamlı maaşlar yeni haftayla beraber hesaplara yatmaya başladı. Öte yandan Emekli Sandığı maaş farkları için de tarih belli oldu.
Peki kim ne zaman ödeme aldı, alacak?
İşte Bakanlığın yeni son dakika açıklaması ve tahsis numarası son rakamına ödeme takvimi...
SON DAKİKA HABERİ | EMEKLİ SANDIĞI MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Emekli Sandığı kapsamında ödenecek maaş farkları için tarihi duyurdu. Buna göre memur emeklisi için Emekli Sandığı kapsamında oluşan maaş farkı tutarları 28 Temmuz Perşembe günü ödenecek.
Emekli maaş zam farkları için tarih açıklandı! Kim ne kadar zam farkı alacak? Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisi için zam tablosu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2.385.799 kişinin 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 28 Temmuz 2022 tarihinde ödenecektir.
Buna göre;
A-Aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,
B-Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;
1. Grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık tutarında,
2. Grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık tutarında,
3. Grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere, 3 aylık tutarında, aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Toplam fark ödemesi tutarı 6.447.227.858,02 TL'dir.
5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK) ve 4/1-(b) (BAĞKUR) bentleri kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlanmıştır."
EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 42,35 MEMUR ZAMMI YÜZDE 41,69 OLDU
TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamını yüzde 4,98 olarak açıkladı. Bununla beraber SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 6 aylık zam oranı yüzde 42,35 olurken, bu rakam memurlar için yüzde 41,69 oldu.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için bayram ikramiyeleri hesaplara yattı. Emekliler yılda iki kez 1.100 TL bayram ikramiyesi alırken, ölüm aylığı alanlarda, pay oranı nispetinde emekli ikramiyesi aldı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜZDE 133 ORANINDA ARTTI
TBMM'den geçen ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme ile en düşük emekli maaşı 3.500 TL oldu. Aralık ayı dikkate alındığında en düşük emekli maaşı için artış yüzde 133 oldu.
DUL-YETİM AYLIĞI ORAN NİSPETİNDE VATANDAŞA ÖDENECEK
Bağ-Kur'dan dul ve yetim aylığı alanlara da yüzde 42,35 oranında zam yapıldı. En düşük emekli aylığı 3.500 TL ile hesap yapıldığında;
ZAMLI MEMUR MAAŞLARI 8 TEMMUZ'DA YATTI: MEMUR EMEKLİSİ İÇİN DE TARİH NETLEŞTİ
Temmuz zammı sonrası zamlı memur maaşları için ödemeleri Kurban Bayramı öncesi 8 Temmuz'da yattı.
Memur emeklisi maaş farkları ise 28 Temmuz'da hesaplara geçecek...
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 9.707 TL OLDU
Bakan Bilgin, "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme irademizin bir parçası olarak 6 ay sonra yaptığımız %41.7'lik ikinci memur maaş artışıyla en düşük memur maaşı 9.707 TL oldu" dedi.
YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞLARI DA MEMURLAR KADAR ZAM ALDI
Yaşlı ve engelli maaşları her yıl 2 kez belirleniyor. Bu aylıklara memur ve memur emeklisi zam oranı kadar artış yaşanıyor. Yani Temmuz döneminde engelli ve yaşlı aylığı da yüzde 41,69 oranında arttı.
Memur maaşları gibi yaşlı ve engelli maaşları da Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz tarihinde vatandaşların hesabına yattı.
BAĞ-KUR EMEKLİLERİ ZAMLI MAAŞLARINI NE ZAMAN ALACAK?
Bağ-Kur emeklisi için ödemeler başladı...
Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,
Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde yapılacak.
SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
SSK emekli maaşları için ödemeler sürüyor:
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde yapıldı.
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılacak.