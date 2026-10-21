SON DAKİKA! Merkez Bankası açıkladı: İmalat sanayisinde kapasite 74,3’e çıktı

SEKTÖRLERDE KAPASİTE KULLANIMI FARKLILAŞTI

Sektörlere göre kapasite kullanım oranlarında farklı seviyeler görüldü. Ekim ayında tütün sektörü yüzde 84,7 ile en yüksek oranlardan birine ulaşırken, ağaç ürünleri imalatında oran yüzde 84,5, kağıt sektöründe ise yüzde 82,8 oldu.

Diğer ulaşım araçları imalatında kapasite kullanım oranı yüzde 78,0, giyim sektöründe yüzde 76,8, eczacılık ürünlerinde yüzde 76,9 olarak gerçekleşti. Motorlu kara taşıtlarında oran yüzde 75,9, mobilyada yüzde 75,5, ana metal ve elektronik sektörlerinde ise yüzde 75,4 seviyesinde ölçüldü.

Buna karşılık deri sektöründe kapasite kullanım oranı yüzde 59,3 ile en düşük seviyede kaldı. Makine ve ekipman imalatında oran yüzde 64,7, diğer imalatlarda yüzde 67,1, içecek sektöründe yüzde 68,8 olarak kaydedildi. Tekstil sektöründeki kapasite kullanım oranı ise yüzde 69,4 oldu.