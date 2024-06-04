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Giriş Tarihi: 4.6.2024 16:05 Son Güncelleme: 4.6.2024 16:12

SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan para politikası ve enflasyon mesajı

Son dakika haberi: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, "1,5 trilyon TL likidite çektik. TL mevduat ve KKM için zorunlu karşılıkları artırdık. Konut fiyatlarının artış hızı önemli ölçüde düştü." dedi. Karahan, "Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar, para politikasındaki sıkı duruşu sürdüreceğiz. Enflasyon yıl sonunda yüzde 38'e iner" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı Karahan’dan para politikası ve enflasyon mesajı

Son dakika haberi: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapıyor.

Karahan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Piyasadan ilave 550 milyar TL olmak üzere toplam 1,5 trilyon TL'den fazla likidite çektik.

Likidite gelişmelerini yakından takip ederek, sterilizasyon araçlarını gerektiğinde etkin bir şekilde kullanacağız.

Sıkı politika talebi dengeleyecek, tasarrufları teşvik edecek.

Konut fiyatlarındaki yavaşlamanın, ilerleyen dönemde gecikmeli olarak kira artışını sınırlayabileceğini değerlendiriyoruz.

Son 9 ayda TL mevduat payı yüzde 32'den yüzde 48'e yükselirken, KKM payı yüzde 26'dan yüzde 13,4'e geriledi.

Henüz resmi olmayan verilere göre, swap hariç net rezervde geçtiğimiz hafta itibarıyla pozitife geçmiş bulunuyoruz.

Olumsuz baz etkisiyle enflasyon mayısta zirveye ulaşmıştır, böylece geçiş döneminin sonuna gelmiş bulunmaktayız.

Yılın geri kalanında enflasyonun istikrarlı olarak gerileyeceği dezenflason dönemine gireceğiz.

Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar, para politikasındaki sıkı duruşu sürdürüleceğiz.

Enflasyon yıl sonunda yüzde 38'e iner."

Ayrıntılar geliyor...

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SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan para politikası ve enflasyon mesajı
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