Son dakika! Merkez Bankası Başkanı Karahan’dan kritik açıklamalar

TCMB Başkanı Fatih Karahan İSO Meclisi'nin olağan toplantısında yaptığı açıklamalarda "Kasım ayına ilişkin perakende ödeme sisteminden elde edilen öncü göstergeler son çeyrekte aylık kira enflasyonunu yavaşlayacağına işaret ediyor. Piyasa katılımcılarının beklentileri görece daha düşük seviyelerde seyrediyor. Hanehalkının ve reel sektörün enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam ediyor" dedi.

TCMB Başkanı Fatih Karahan açıklamalarından satır başları şu şekilde

KİRA ENFLASYONUNDA YAVAŞLAMA

Kira artış sınırlaması gibi nedenlerle diğer hizmet kalemlerinden ayrı ele alınması gereken bir husus. Kira enflasyonundaki ataletin öngörülerimizden yüksek olduğunu değerlendirmekle beraber kira hariç hizmetlerin daha belirgin yavaşladığını görüyoruz.

Kasım ayına ilişkin perakende ödeme sisteminden elde edilen öncü göstergeler son çeyrekte aylık kira enflasyonunu yavaşlayacağına işaret ediyor.

Üçüncü çeyreğe ilişkin mevcut veriler yurt içi talepte ılımlı seyrin devam ettiğini gösteriyor. Perakende satışlar bu dönemde bir önceki çeyreğe göre bir miktar arttı.

AYLIK ENFLASYONDA GERİLEME DEVAM EDECEK

"Yaz aylarında baz etkisi ile hızlı düşen enflasyon önümüzdeki dönemde aylık enflasyondaki düşme ile düşmeye devam edecek. Makroekonomik göstergeler dezenflasyon süreci ile devam ediyor.

Ekim ayında enflasyonun ana eğiliminde düşüş görüyoruz. Bu yavaşlama ana eğilim göstergelerinin geneline yayılmakta. Kira dışındaki kısımda daha belirgin olmak üzere kademeli bir iyileşme izliyoruz. Çekirdek dışında kalan gruplara baktığımızda 3. çeyrekte enerji fiyat artışının güçlendiğini gördük.

Gıda tarafında ise işlenmemiş gıda grubunda ekim ayında yüksek fiyat artışları görüldü. Bu görünüm kasım ayında da devam ediyor. Taze meyve ve sebze dışındaki gıda enflasyonu daha düşük seyrediyor.