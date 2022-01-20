Son dakika haberi...Ocak 2022 Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası yılın ilk faiz toplantısı sonrası saatler 14:00'ü gösterdiğinde faiz kararı ve faiz karar metnini duyurdu. Buna göre, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), piyasa beklentisi doğrultusunda hareket ederek politika faizini yüzde 14 düzeyinde sabit tuttu.
Faiz kararı sonrası Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz karar metnini de yayımlandı.
SON DAKİKA HABERİ | MERKEZ BANKASI AÇIKLADI: YILIN İLK FAİZ KARARI BELLİ OLDU
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası 2022 yılının ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında piyasa beklentisi doğrultusunda hareket ederek, faiz kararını verdi. Buna göre Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek sabit tuttu.
SON DAKİKA | Merkez Bankası açıkladı: 2022 yılının ilk faiz kararı belli oldu!
TCMB politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tuttu. Merkez, PPK toplantısı sonrası faiz karar metnini yayımlandı. Açıklamada ise şu ifadeler dikkat çekti:
"YENİ VARYANTLAR VE JEOPOLİTİK RİSKLER BELİRSİZLİKLERİ ARTIRIYOR"
"Salgında yeni varyantlar ve artan jeopolitik riskler, küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmakta ve belirsizliklerin artmasına yol açmaktadır. Küresel talepteki toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artış uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açmaktadır.
"KÜRESEL ENFLASYON BEKLENENDEN UZUN SÜREBİLİR"
Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmekle birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini değerlendirmektedir. Bu çerçevede, iktisadi faaliyet, işgücü piyasası ve enflasyon beklentilerinde ülkeler arasında farklılaşan görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası iletişimlerinde ayrışma gözlenmekle birlikte, merkez bankaları destekleyici parasal duruşlarını sürdürmekte, varlık alım programlarına devam etmektedir.
"CARİ İŞLEMLER DENGESİ 2022 YILINDA FAZLA VEREBİLİR"
Kapasite kullanım seviyeleri ve diğer öncü göstergeler yurt içinde iktisadi faaliyetin, dış talebin de olumlu etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret etmektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı artarken, cari işlemler dengesinin 2022 yılında fazla vermesi öngörülmektedir. Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin güçlenerek devam etmesi fiyat istikrarı hedefi için önem arz etmekte, bu bağlamda ticari ve bireysel krediler yakından takip edilmektedir.
Enflasyonda yakın dönemde gözlenen yükselişte; döviz piyasasında yaşanan sağlıksız fiyat oluşumlarına bağlı döviz kurlarına endeksli fiyatlama davranışları, küresel gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar ve talep gelişmeleri etkili olmaktadır.
"ENFLASYONDA BAZ ETKİLERİN ORTADAN KALKMASIYLA DEZENFLASYONİST SÜREÇ BAŞLAYACAK"
Kurul, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan adımlar ile birlikte, enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir. Bu çerçevede Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir. Alınmış olan kararların birikimli etkileri yakından takip edilmekte ve bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla TCMB'nin tüm politika araçlarında Türk lirasını öncelikleyen geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütülmektedir.
"FİYAT İSTİKRARI TEMEL AMACI DOĞRULTUSUNDA TÜM ARAÇLAR KARARLILIKLA KULLANILACAK"
TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır."
YILIN İLK FAİZ KARARI GELDİ: MERKEZ BANKASI PİYASALARA NE MESAJ VERDİ?
A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Mete Yüksel, Ocak 2022 Merkez Bankası faiz kararını A Para'da değerlendirdi. Yüksel, Merkez Bankası'nın küresel düzeyde enflasyona dikkat çektiğini ifade ederek, "Cari işlemlerde fazla verileceği vurgusu var" dedi.
Yılın ilk faiz kararı geldi: Merkez Bankası piyasalar ne mesaj verdi?