FAİZ KARARI SONRASI PİYASALARDAKİ SON DURUM...

Merkez Bankası faiz kararı sonrası piyasalar sakin seyrediyor. Güne 17,9491 TL'den giriş yapan dolar/TL, gün içi en düşük 17,9618 TL en yüksek ise 17,9320 TL'yi gördü.

Güne 18,2789 TL'den giriş yapan euro/TL, gün içi en düşük 18,2415 TL en yüksek ise 18,3130 TL'yi gördü.

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Altın fiyatları dün açıklanan Fed tutanakları sonrası geriledi. Tutanaklar öncesi 1025-1030 TL bandında dalgalanan gram altın, Fed'in enflasyonda baskılanma görülünceye kadar faiz artırımlarına devam edeceğinin sinyalinin gelmesiyle beraber ons yönlü baskı yiyerek 1016 TL'ye kadar çekildi.

Gram altın TL fiyatı ise güne 1016,74 TL bandından giriş yaparken en düşük 1016,07 TL, en yüksek 1020,39 TL'yi test etti.

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