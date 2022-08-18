Son dakika haberleri...Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı bekleniyor. Yurt içinde bugün tüm gözler Ağustos 2022 Merkez Bankası faiz kararı için gelecek açıklamalarda olacak. Yılın 8. faiz kararı ile Merkez Bankası, faiz karar metni ile piyasalara yön verecek.
İşte Merkez Bankası faiz kararı ve açıklaması öncesi bilinmesi gerekenler...
AĞUSTOS AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLACAK?
Merkez Bankası toplantısı için piyasa beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor.
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te bırakılmıştı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.
FAİZ KARARI SONRASI PİYASALARDAKİ SON DURUM...
Merkez Bankası faiz kararı sonrası piyasalar sakin seyrediyor. Güne 17,9491 TL'den giriş yapan dolar/TL, gün içi en düşük 17,9618 TL en yüksek ise 17,9320 TL'yi gördü.
Güne 18,2789 TL'den giriş yapan euro/TL, gün içi en düşük 18,2415 TL en yüksek ise 18,3130 TL'yi gördü.
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Altın fiyatları dün açıklanan Fed tutanakları sonrası geriledi. Tutanaklar öncesi 1025-1030 TL bandında dalgalanan gram altın, Fed'in enflasyonda baskılanma görülünceye kadar faiz artırımlarına devam edeceğinin sinyalinin gelmesiyle beraber ons yönlü baskı yiyerek 1016 TL'ye kadar çekildi.
Gram altın TL fiyatı ise güne 1016,74 TL bandından giriş yaparken en düşük 1016,07 TL, en yüksek 1020,39 TL'yi test etti.
BORSA İSTANBUL'DA REKORLAR SERİSİ: DÜNYADAN POZİTİF AYRIŞTI
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,29 kazançla 2.980 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.983,22 puana taşıdı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 66,70 puan artarken, toplam işlem hacmi 69 milyar lira ile 17 Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 7,84, holding endeksi yüzde 2,01 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 0,68 ile taş toprak oldu.
Analistler, banka hisselerinde yoğunlaşan alımlarla Borsa İstanbul'un dünya borsalarından pozitif ayrıştığını bildirdi.
Analistler, açıklanan şirket finansal sonuçları nedeniyle sektör ve hisse bazlı ayrışmaların sürdüğünü ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.000 puanın direnç, 2.940 ve 2.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.
TEMMUZ AYI FAİZ KARARI DA YÜZDE 14 OLMUŞTU
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te sabit bırakılmıştı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.
FAİZ KARAR METNİNDE İLK KEZ 'RESESYON' VURGUSU YER ALDI
Temmuz ayı faiz karar metninde şu ifadeler dikkat çekmişti:
"Yılın başındaki güçlü büyüme dış talebin de olumlu etkisiyle ikinci çeyrekte de sürmüştür. İstihdam kazanımları benzer ekonomilere göre daha olumlu seyretmektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı artarken, cari işlemler dengesinde turizm kaynaklı güçlü iyileşme devam etmektedir. Bunun yanında, enerji fiyatlarındaki yüksek seyir ve ana ihracat pazarlarının resesyona girme olasılığı cari denge üzerindeki riskleri canlı tutmaktadır."
YÜZDE 5 ENFLASYON HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA KARARLILIK MESAJI
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu hemen her söyleminde TCMB'nin, kanunla belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama ve yüzde 5 enflasyon temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğini bildirdi.
EKONOMİ YÖNETİMİ 'LİRALAŞMA' STRATEJİSİ DOĞRULTUSUNDA ADIMLAR ATIYOR
Merkez Bankası son dönemde yeni ekonomi politikaları çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile beraber 'Liralaşma' stratejisi doğrultusunda yeni adımlar atıyor.
2022 MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTI TAKVİMİ
Merkez Bankası 2022 yılında Ağustos ayı hariç 4 faiz kararı daha verecek. İşte faiz toplantı tarihleri...
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