Merkez Bankası faiz kararı son dakika açıklandı. 2022 Temmuz ayı PPK toplantısı Şahap Kavcıoğlu Başkanlığında gerçekleşti. Yurt içinde bugün tüm gözler Merkez Bankası faiz kararındaydı.
Faiz kararı sonrası Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz karar metnini de yayımladı. İşte para piyasalarına yön verecek Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili tüm detaylar...
SON DAKİKA HABERİ | MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BELLİ OLDU
Merkez Bankası (TCMB) piyasa beklentileri doğrultusunda son dakika faiz kararı açıklaması yaptı. Merkez Bankası haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.
Son Dakika: Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararını açıkladı | Video
FAİZ KARARI SONRASI PİYASALARDAKİ SON DURUM...
Merkez Bankası faiz kararı sonrası piyasalar sakin seyretti. Güne yatay-pozitif seyirle başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi faiz kararı sonrası yatay seyredini sürdürdü.
Güne 17,6037 TL'den giriş yapan dolar/TL, gün içi en düşük 17,5641 TL en yüksek ise 17,732 TL'yi gördü.
Güne 17,9256 TL'den giriş yapan euro/TL, gün içi en düşük 17,9005 TL en yüksek ise 18,0626 TL'yi gördü.
Euro/Dolar paritesi de Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı için yapılacak açıklamaya odaklandı. Parite karar öncesi 1,01864 seviyesinde seyrediyor.
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Gram altın TL fiyatı ise güne 960,265 TL bandından giriş yaparken en düşük 954,868 TL, en yüksek 961,499 TL'yi test etti.
Merkez Bankası toplantısı sonrasında faiz karar metni de yayımlandı. Metinde şu ifadelere yer verildi:
"Etkisi artarak sürmekte olan jeopolitik riskler olumsuz yönde etkisini sürdürmeye devam etmiş, dünyada iktisadi faaliyetin daha da zayıflamasına sebep olmuştur. Önümüzdeki döneme ilişkin küresel büyüme tahminleri aşağı yönlü güncellenmeye devam etmekte ve resesyon ihtimali artmaktadır. Küresel gıda güvenliğindeki ticaret yasakları ile artan belirsizlikler, emtia fiyatlarındaki yüksek ve oynak seyir ile temel gıda başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının sürmesi uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artmasına yol açmaktadır.
"MERKEZ BANKALARI ENFLASYONDA GÖRÜLEN YÜKSELİŞİN BEKLENENDEN UZUN SÜREBİLECEĞİNİ VURGULUYOR"
Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Bununla birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğu ile işgücü piyasalarındaki katılıklara bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini vurgulamaktadırlar. Ülkeler arasında farklılaşan iktisadi görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası adım ve iletişimlerinde ayrışma devam etmektedir. Finansal piyasalarda artan belirsizliklere yönelik merkez bankaları tarafından geliştirilen yeni destekleyici uygulama ve araçlarla çözüm üretme gayretlerinin çeşitlenerek arttığı gözlenmektedir.
FAİZ KARAR METNİNDE İLK KEZ 'RESESYON' VURGUSU YER ALDI
Yılın başındaki güçlü büyüme dış talebin de olumlu etkisiyle ikinci çeyrekte de sürmüştür. İstihdam kazanımları benzer ekonomilere göre daha olumlu seyretmektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı artarken, cari işlemler dengesinde turizm kaynaklı güçlü iyileşme devam etmektedir. Bunun yanında, enerji fiyatlarındaki yüksek seyir ve ana ihracat pazarlarının resesyona girme olasılığı cari denge üzerindeki riskleri canlı tutmaktadır.
"GEREKMESİ DURUMUNDA İLAVE TEDBİRLER UYGULAMAYA ALINACAK"
Cari işlemler dengesinin sürdürülebilir seviyelerde kalıcı hale gelmesi, fiyat istikrarı için önem arz etmektedir. İvmesini kaybettiği gözlenmekle birlikte, kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşması yakından takip edilmektedir. Kurul, güçlendirdiği makroihtiyati politika setini kararlılıkla uygulayarak gerekmesi durumunda ilave tedbirleri uygulamaya alacaktır.
"KÜRESEL BARIŞ ORTAMI TESİS EDİLİNCE DEZENFLASYONİST SÜREÇ BAŞLAYACAK"
Enflasyonda gözlenen yükselişte; jeopolitik gelişmelerin yol açtığı enerji maliyeti artışları, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının etkileri, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışların oluşturduğu güçlü negatif arz şokları etkili olmaya devam etmektedir. Kurul, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın güçlendirilmesi için atılan ve kararlılıkla uygulanan adımlar ile birlikte, küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesiyle dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir.
"PARA POLİTİKASI AKTARIM MEKANİZMASI GÜÇLENDİRİLECEK"
Bu çerçevede Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir. Fiyat istikrarının sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması amacıyla TCMB'nin tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir. Değerlendirme süreçleri tamamlanan kredi, teminat ve likidite politika adımları para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam edilecektir.
"YÜZDE 5 ENFLASYON HEDEFİ VE LİRALAŞMA STRATEJİSİ DOĞRULTUSUNDA TÜM ARAÇLAR KULLANILACAK"
TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır.
Kurul, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almaya devam edecektir."
MERKEZ BANKASI PİYASALARA NE MESAJ VERDİ?
Doç. Dr. Filiz Eryılmaz A Para'da Merkez Bankası faiz kararı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Eryılmaz "Merkez Bankası bu kez resesyon vurgusu yaptı" derken, Reel Kapital Genel Müdürü Mete Yüksel ise, faiz karar metninde merkez bankalarının para politikalarında bir ayrışma olduğunun ifade edildiğini açıkladı.
Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararı sonrası piyasalara ne mesaj verdi
ENFLASYON BEKLENTİLERİ
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketinde yıl sonu tüketici fiyatları beklentisi yüzde 69,94, 12 ay sonrası tüketici fiyatları beklentisi yüzde 40,23 seviyesinde oluştu.
TCMB'nin enflasyon beklentisi 2022 yıl sonu için yüzde 42,8, 2023 yıl sonu için yüzde 12,9 seviyesinde bulunuyor.
2022 MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTI TAKVİMİ
Merkez Bankası 2022 yılında Haziran ayı hariç 5 faiz kararı daha verecek. İşte faiz toplantı tarihleri...
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