SON DAKİKA! Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı

Son dakika haberi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre Merkez'in rezervleri 173 milyar 152 milyon dolar seviyesine çıkarak rekor kırdı.

Merkez Bankası toplam rezervleri 167 milyar 492 milyon dolardan 173 milyar 152 milyon dolara yükselerek tarihi yüksek seviyesine çıktı. TCMB rezervleri bir haftada 5 milyar 660 milyon dolar arttı. Altın rezervleri 70 milyar 563 milyon dolardan 72 milyar 475 milyon dolara çıktı. Döviz rezervi ise 96 milyar 929 milyon dolardan 100 milyar 677 milyon dolara çıktı.

Swap hariç net rezerv de 14 Şubat haftasında 71,4 milyar dolara çıktı. Bir önceki hafta swap hariç net rezerv 65,1 milyar dolardı. Swap hariç net rezervlerde daha önce kaydedilen en yüksek seviye 2011 Mayıs'ta gerçekleşmişti. Böylece tüm yükümlülüklerinden arındırılmış TCMB rezervleri en yüksek seviyeyi görmüş oldu