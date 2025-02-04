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Giriş Tarihi: 4.2.2025 00:30 Son Güncelleme: 4.2.2025 00:38

Son dakika: Merkez Bankası zorunlu karşılık oranını değiştirdi!

Merkez Bankası Yurtdışı repo, kredi ve katılım fonu zorunlu karşılık oranı yüzde 8'den yüzde 12'ye çıkardı.

AA
Son dakika: Merkez Bankası zorunlu karşılık oranını değiştirdi!

TCMB tarafından yapılan makroihtiyati çerçeveye ilişkin basın duyurusunda, Bankanın parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik yaptığı bildirildi.

Açıklamada, "Bu doğrultuda, bankaların 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli Türk lirası cinsi yükümlülüklerinden; yurt dışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar, yurt dışından kullanılan krediler ve yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu için zorunlu karşılık oranı yüzde 8'den yüzde 12'ye yükseltilmiştir." ifadesine yer verildi.

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Son dakika: Merkez Bankası zorunlu karşılık oranını değiştirdi!
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